Medijima kruži snimka Meghan Markle koja je pričala s okupljenim građanima u Windsoru, a iako više nije toliko na dobrom glasu, i dalje ima onih koje oduševljava svojim stavom i ljepotom.

Od posljednjeg zajedničkog iznenadnog pojavljivanja prinčeva Williama i Harryja i njihovih supruga Meghan i Kate, mnoge oči bile su uprte u glumicu i vojvotkinju od Sussexa Meghan Markle.

I dok su je neki jedva dočekali vidjeti i pozdraviti nakon dugog izbivanja iz Velike Britanije, drugi su pak od nje okrenuli glavu i nisu bili oduševljeni prizorom.

Ipak, na društvenoj mreži TikTok proširila se snimka jedne od obožavateljica koja je imala priliku zagrliti Meghan i popričati s njom, a djevojka je apsolutno oduševljena.

Meghan je pitala djevojku kako joj je ime te ga potom pohvalila, a zatim ju je zanimalo koliko dugo već čekaju.

''Dva sata'', rekla je djevojka na što je Meghan odgovorila: ''O Bože, nadam se da ćeš uskoro stići kući, hvala što si ovdje za nas i cijenimo to.''

Obožavateljica je potom upitala Meghan može li je zagrliti na što je vojvotkinja pristala, a prijateljica sretne djevojke na kraju videa pohvalila je Meghanin izgled.

''Toliko ste predivni!'', rekla je oduševljeno.

Na snimci je pisalo: ''Harry i Meghan su bili apsolutno divni! Evo zagrljaja o kojem svi pričaju. Bilo je tako lijepo svjedočiti ovome, a ona je tako lijepa žena izvana i iznutra. Volimo te Meghan.''

Djevojka imena Amelka kasnije je za CNN rekla da je htjela podijeliti zagrljaj kako bi pokazala kraljevskoj obitelji da je Britanci još uvijek vole.

Rekla je: ''Samo smo je čekali da dođe, a ona mi je prišla i pitala me kako se zovem i kako mi je prošao dan, koliko sam čekala. I pitala sam je mogu li je zagrliti, a ona mi je uzvratila zagrljaj. Bio je to nevjerojatan trenutak. Sad se još tresem.''

Tinejdžerica je rekla da Meghan želi ponuditi toplu dobrodošlicu nakon svega što se dogodilo.

''Svi su me na neki način bodrili i pretpostavljam da sam osjećala da to trebam učiniti jer se na neki način ugledam na nju i činilo mi se da je to prava stvar. Htjela sam joj pokazati da je dobrodošla ovdje, pretpostavljam. I htjela sam je zagrliti nakon svega što se dogodilo, stvarno, sada.''

Objasnila je da bi uživala vidjeti prinčeve ponovno na okupu, rekavši:

''Bilo je jako lijepo vidjeti Williama i Kate te Megan i Harryja zajedno.''

Podsjetimo, Harry i William sa svojim su suprugama Kate i Meghan ugodno iznenadili okupljene građane ispred dvorca Windsor.

Ujedinjena četvorka prošetala je i pozdravila sve tugujuće građane i turiste koji su došli odati počast kraljici te im darovali puno buketa cvijeća i poruka.

Inače, ovo je bilo prvo javno pojavljivanje dvojice prinčeva sa suprugama od Dana Commonwealtha u ožujku 2020. godine. Iako su Harry i Meghan prisustvovali proslavi platinastog jubileja kraljice ovog ljeta u Londonu, tada su se držali po strani i nisu fotografirani s Williamom i Kate. Meghan se nije pridružila Harryju ni kada se išao oprostiti s bakom u dvorac Balmoral, a navodno je to zatražio njegov otac, novoproglašeni kralj Charles III.

