Victoria Silvstedt pokazala je bujne obline u St. Tropezu gdje su primijetili i paparazzi, ali i brojni znatiželjnici na plaže koje počastila i širokim osmijehom.

Švedska manekenka Victoria Silvstedt ljeto provodi putujući sa svojim dečkom milijunašem i biznismenom Mauriceom Dabbahom, a jedno od posljednjih odredišta na kojem uživaju je St. Tropez gdje su je snimili paparazzi.

47-godišnja plavuša uživala je na luksuznom gliseru, koji ju je potom prevezao do obale gdje je ponosno pokazala bujni dekolte i njime privlačila brojne znatiželjne poglede. Pažnja fotografa koji su je pratili u stopu nije joj smetala, čak im je nasmiješena i pozirala.

Victoria inače često svoje avanture dijeli s više od 800.000 pratitelja na Instagramu, a ne srami se skinuti u badiće koji joj uvijek stoje kao saliveni. U svijetu manekenkstva probila se još davne 1993. godine kada je predstavljala Švedsku na natjecanju Miss svijeta.

Nedugo zatim primijetio ju je pokojni Hugh Hefner i pozvao da pozira za magazin Playboy, na što je ona pristala. Nakon toga se pojavila u brojnim izdanjima tog časopisa kao što su Playboy specijalna izdanja i Playboy videi.

Platinasta ljepotica krajem 90-ih sklopila je unosni ugovor s brendom Guess, a surađivala je s poznatim modnim kućama poput Chanela, Diora, Armanija i Valentina. Bila je na naslovnicama više od 500 magazina, među kojima su FHM, GQ, Maxim i Vanity Fair.

Osim manekenstva Victoria se bavi i glumom te se pojavila u nekoliko serija. Također je vodila i reality emisije, a tijekom zimskih Olimpijskih igara 2010. godina imala je svoju emisiju "Sport by Victoria". Bavi se i pjevanjem, a u Švedskoj je s albumom "Girl on the Run" dostigla zlatnu nakladu.

Victoria se dosad udavala jednom, u lipnju 2000. godine za voditelja vijesti Chrisa Wraggea, a razveli su se devet godina kasnije. Povezivana je s brojnim muškarcima, među kojima je bivši muž Pamele Anderson, roker Tommy Lee, a od 2008. godine ljubi švicarskog poduzetnika Dabbaha.

