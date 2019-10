Victoria Beckham iskreno je progovorila o svom izgledu i otkrila kako se nosi s vlastitim godinama.

Brojne žene diljem svijeta, različitih dobnih skupina, zavide na izgledu i mladenačkom izgledu bivše spajsice i modne dizajnerice Victorije Beckham, no to više neće biti potrebno jer je slavna Britanka odlučila sa svima podijeliti tajnu svoje ljepote.

45-godišnja Victoria otkrila je kako joj uspijeva održavati blistav ten te otkrila svoj režim, koji između ostalog uključuje, vjerovali ili ne, uživanje u velikim količinama alkoholnih pića.

"Trudim se biti zdrava te očekujem puno od same sebe i svog tijela. Imam četvero djece i puno radim, zato se trudim živjeti zdravo, jedem svježu ribu, povrće i pijem puno vode. Ne kažem da se pritom ne zabavljam, pijem tekilu i crno vino, time postižem ravnotežu. Uz to je važno i vježbanje, ali zabavljati se uz to jako je važno", otkrila je Victoria.

Prije spavanja obvezno skida šminku s lica bez obzira na to koliko umorna bila, a priznala je i kako se dobro osjeća u svojim godinama.

"Šminku skidam svake večeri prije spavanja i koristim dobru hidrataciju. Nisam uvijek imala dobru kožu, zato joj posvećujem puno pažnje. Ne samo koži već i prehrani, te neke osnovne stvari čine razliku. Osjećam se dobro kako starim, ne trudim se izgledati mlađe, želim izgledati u skladu sa svojim godinama. Želim biti najbolja verzija same sebe i paziti to što imam. Ne želim ništa mijenjati na sebi", izjavila je Victoria i time zapravo mnoge iznenadila.