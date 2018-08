Vesna Dragojević progovorila je nakon smrti supruga.

Smrt Olivera Dragojevića cijelu je Hrvatsku rastužila, a njegova supruga Vesna, te njegova djeca, zasigurno najteže podnose njegov odlazak.

Za dva dana navršava se mjesec dana od smrti pjevača, no iako je obitelj bila spremna na najgore teško im se oprostiti od voljenog Olivera. Supruga je sada i progovorila o tome, zasigurno jednom od najtežih trenutaka u životu.

Oliver i Vesna Dragojević (Foto: Miranda Cikotic/PIXSELL)

''Nitko nikad nije nešto rekao pa onda umro. Čovjek se gasi. Eto tako je. Oproštaj ne postoji. On zadnja tri, četiri dana nije govorio, samo je spavao. On je bio optimističan do kraja. Po cijeli dan smo bili s njim u bolnici. Kuhala sam mu ručak i davala jesti. To je sve što smo mogli napraviti. Puštali smo mu pjesme koje je volio slušati. Ponašali smo se kao da se ništa neće dogoditi. Bilo je malo bolje pa malo lošije. Nismo mi njemu pričali: Sad je gotovo. O čemu pričati? Složna smo familija, nema svađanja. Ostali smo bez ikakvih repova i dugova, sve nam je u redu. On je bio miran. On zna da smo mi dobro'', kazala je Vesna za 24 sata.

Oliver je izgubio bitku nakon godinu dana borbe sa zloćudnim tumorom na plućima.