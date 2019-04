Vesna Dragojević smogla je snage i otkrila kako se Oliver Dragojević nosio s bolešću u posljednjim danima života.

Nakon dugih devet mjeseci koliko je prošlo od smrti legendarnog pjevača Olivera Dragojevića, njegova supruga Vesna odlučila je progovoriti o njihovoj posljednjoj godini i posljednjim trenucima koje su proveli zajedno.

Vesna se u razgovoru za Gloriju prisjetila je izgledala njihova svakodnevica otkako se Oliver razbolio.

"Dok mu se stanje nije pogoršalo, nastojali smo živjeti i kao prije bolesti, koliko je to bilo moguće. On je održavao probe, navečer bi gledao na televiziji sport, svaki dan bi nam sinovi dolazili u posjet. Međutim, nakon što se taj prvi put vratio iz bolnice, nekako je utihnuo. Puno puta bih ga uhvatila kako zamišljeno gleda ispred sebe. Riječ "smrt" nismo nijednom izustili", izjavila je Vesna za Gloriju.

Unatoč najtužnijem mogućem kraju koji ga je snašao, Oliver se dobro nosio s bolešću.

"Oliver je bio super pacijent. Prvih mjeseci se sa svojom dijagnozom nosio bolje od mene. Bio je pun optimizma i doista je vjerovao da će se izvući", otkrila je Vesna.

Nažalost, Oliverovo se uvjerenje nije ispunilo, a Vesna i on nisu se stigli pozdraviti posljednji put.

"Ne znam kako bi to trebalo izgledati. Kako reći da je kraj, da je sve gotovo.. Večer prije njegove smrti pozdravili smo se na isti način kao i svaki put u tih mjesec dana dok je ležao u bolnici. Poljubila sam ga i rekla mu da se vidimo sutra, a on je samo blago kimnuo glavom. Unatoč njegovom teškom stanju, ni po čemu nisam mogla naslutiti da je to naš zadnji susret, što me kasnije mučilo jer sam inače vrlo intuitivna", izjavila je Vesna.

Oliver Dragojević preminuo je u 71. godini nakon teške borbe s opakom bolešću. Problemi sa zdravljem zadesili su ga u kolovozu 2017. godine, kada je ustanovljeno da boluje od karcinoma. Iza sebe je ostavio neizbrisiv trag na domaćoj glazbenoj sceni, koja će ga zauvijek pamtiti kao velikana koji je svojim pjesmama obilježio živote mnogih.