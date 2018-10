Venom je proteklog vikenda postao film s najvećim otvaranjem na kino blagajnama u mjesecu listopadu! Time je ovaj akcijski SF spektakl preuzeo ne samo lik Eddieja Brocka nego i kina širom svijeta.

Film je nesumnjivo uzburkao fanove i potaknuo gledatelje na razmjenu dojmova te će i time obilježiti listopad na kino sceni. Publika je spremno prihvatila svijet antijunaka koji je stigao, zavladao i oborio sve rekorde. Brojke govore same za sebe. U Americi je film otvorio s impresivnih 80 milijuna dolara dok je ukupan svjetski box office prešao brojku od čak 205 milijuna dolara! I Hrvatska je također doprinijela Venom dominaciji te je u prva 4 dana prikazivanja već skoro 28.000 gledatelja postalo dio We are Venom svijeta čime je ovaj naslov ostvario jedno od najboljih otvaranja filmova o superjunacima.

Zanimljivo je i kako je ovo drugo najbolje otvaranje nekog filma za studio Sony Pictures (na prvom mjestu je Spider-Man: Homecoming) te najbolje listopadsko otvaranje svih vremena! Titulu najboljeg listopadskog kino-otvaranja u povijesti Venom je preoteo Gravitaciji.

Borbu Eddieja Brocka, kojeg je utjelovio Tom Hardy, sa svojim simbiotom Venomom kritičari hvale kao najbolji segment filma a samu izvedbu Toma Hardyja kao nešto potpuno drukčije od onoga što smo do sada navikli od njega gledati.

Zašto je Venom jedan od najočekivanijih blockbustera godine imate priliku saznati već danas u kinima!

Kada lik Eddieja Brocka u svojem novinarskom istraživanju postaje domaćinom izvanzemaljskog stvorenja on postaje Venom. Izvanzemaljski simbiot potpuno ga obuzima i oduzima mu slobodnu volju. Pravila sada netko drugi određuje, svako opiranje je uzaludno. Njih dvoje postaju jedno, postaju Venom – najpoznatiji antijunak kojeg nikako ne želite naljutiti.

Osim Toma Hardyja, glumačku postavu pojačala je i prelijepa Michelle Williams u jednoj od glavnih uloga dok je za cjelokupnu filmsku akciju zaslužan redatelj Ruben Fleischer, poznat po odličnom balansiranju između komedije i zabave (Dobrodošli u zemlju zombija).

Lik Venoma osmišljen je 1988. g. od strane pisca Davida Michelinea, te crtača Todda McFarlanea i Mikea Zecka. Venom je izvanzemaljski simbiot, kojemu je potreban čovjek kako bi preživio no zauzvrat čovjek dobiva nevjerojatne moći. Iako je lik Venoma prvotno bio zamišljen kao negativac te je poznat jedino kao glavni negativac iz filmova o Spider-Manu, on kasnije postaje tzv. antijunak a zatim gotovo pravi junak te sada po prvi puta dobiva vlastito filmsko ostvarenje.

Tanka je nekad granica između junaka i zlikovca, a ta granica

zove se Venom.

