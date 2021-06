Vedrana Rudan objavila je na svom blogu da se razvodi od odvjetnika Ljubiše Drageljevića, s kojim je bila u braku 30 godina, i udaje za 16 godina mlađeg muškarca kojeg je upoznala tijekom kupnje.

Književnica Vedrana Rudan (71), koja je poznata po tome da nema dlake na jeziku i prije nekoliko se mjeseci sukobila s predsjednikom Zoranom Milanovićem, napisala je na svom blogu da se razvela nakon 30 godina braka od odvjetnika Ljubiše Drageljevića.

U objavi pod nazivom "Moj razvod" objasnila je zašto se odlučila na taj korak u svom životu i otkrila da se udaje za 16 godina mlađeg muškarca.

"Korona je pokazala tko mi je muž i u kakvoj 'sreći' živim. Skupa smo prvi put u životu provodili dvadeset i četiri sata dnevno. Ja volim torbe... Znam, torbe koštaju, ali život je jedan. Moj bivši muž misli da u našim godinama jedino ima smisla trošiti na preventivne preglede. Natjerao me na kolonoskopiju, srećom uz anesteziju. Ode sedam torbi. I? Doktor je rekao, dođite na kontrolu za deset godina", napisala je Vedrana.

Književnici je smetalo što njezin muž provodi toliko vremena na pregledima da u privatnoj klinici ima popust, a istodobno puca od zdravlja. Nakon što se odlučila za razvod, Rudan je ostala u njihovu domu, a suprug se odselio u kuću pokojnih roditelja.

Vedrana je istaknula i da je njezin budući muž sasvim drugačiji od njezina bivšeg. "Od mene je mlađi šesnaest godina, svi muškarci stariji od mene su ili pokojni, ili nepokretni, ili čekaju u privatnim ambulantama na termin za mijenjanje oba kuka. Lik je pun života. Veseli se nogometu, voli pojesti i popiti, ne voli pesto, voli mene. Zaljubili smo se u jednoj prekrasnoj prodavaonici u Ulici Matije Gupca. On je sebi kupovao ljubičaste cipele, ja sam gledala u ljubičastu torbu", otkrila je.

On je pohvalio torbu koju je književnica uzela, a nju su oduševile cipele iste boje koje je odabrao. "Otišli smo k njemu doma na piće, ostalo je povijest. Nikad neću zaboraviti to poslijepodne. Zadrijemala sam nakon seksa, boljela me svaka kost, ali me sreća anestezirala", prisjetila se Rudan što se dogodilo nakon upoznavanja u trgovini.

Na kraju je otkrila da će se u utorak udati u opatijskom parku. "Vjenčat ćemo se, neka to zaista ostane među nama, u crkvi. Nismo kršteni ni jedno ni drugo, svećenik je rekao - nema veze, platite novo zvono", napisala je spisateljica.

Priznala je i da njezine prijateljice govore da će to biti brak iz interesa i ne predviđaju im dug rok trajanja. "Bolji je brak iz interesa nego brak bez interesa. Ja imam pare i želim živjeti, on želi pare. I u meni i u njemu gori želja. Može li bolje? Sve ima rok trajanja. Ja ću rok koji mi je preostao pretvoriti u rokenrol", zaključila je Vedrana.