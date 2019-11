Russell Crowe na Twitteru je obznanio kako je vatra uništila dio njegovog velebnog imanja u Novom Južnom Walesu.

55-godišnji glumac Russell Crowe mogao je samo gledati kako mu vatra proždire australsko imanje.

Diljem istočne Australije trenutno bukte požari, a vatra je zahvatila i imanje poznatog holivudskog glumca Russella Crowea u Novom Južnom Walesu.

Glumac se u vezi svega oglasio na Twitteru gdje je kratko priopćio obožavateljima kako su dvije građevine na njegovom ranču od čak 400 hektara potpuno uništene, dok se prava šteta još ne zna.

U vrijeme kada je požar zahvatio njegov posjed, glumac je bio izvan zemlje.

I’m not in Australia.

My family are safe, billeted with friends.



Fire hit my place late in the day yesterday.



My heart goes out to everyone in the valley. pic.twitter.com/EsLKtDQM51