Vanna je nastupila na koncertu u Karlovcu, gdje je pozornost plijenila u kratkoj haljini koja joj je pristajala kao salivena.

Vanna je održala još jedan koncert za pamćenje, i to na 35. Danima piva u Karlovcu, za koji je odabrala kombinaciju u kojoj su do izražaja došle njezine vitke noge.

51-godišnja Vanna zablistala je u maloj crnoj haljini, a s njenih vitkih i utreniranih nogu nije bilo lako skinuti pogled.

Jedna od naših najuspješnijih pjevačica prije nekoliko je mjeseci održala veliki koncert u Areni Zagreb kojim je proslavila 30 godina karijere, o kojem se još dugo pričalo.

"To je izvrstan osjećaj i to je nekako smisao svega što jedan glazbenik radi, da te pjesme prožive i da prođu taj test vremena kao i sve što čovjek radi u životu. Idealan scenarij je da zažive nekoliko desetljeća, tako da imam sreće što još uvijek i stvaram pjesme i vjerujem da će trajati kao i one starije. Ovo je Arena i ne idem ovdje svakih pet dana, tako da je fer pružiti presjek karijere i onoga što ljudi vole, a mislim da znam što vole jer puno je koncerata iza nas", izjavila je Vanna za Dnevnik Nove TV prije početka koncerta.

Kao gosti nastupili su pjevačica Zsa Zsa, Ilan Kabiljo i Boytronic, s kojim je nekad bila u jednoj od najpopularnijih dance-grupa E.T. Koncert su iz prvih redova pratila brojna poznata domaća lica, poput plesačice i članice žirija showa "Ples sa zvijezdama" Larise Lipovac Navojec, Tatjane Jurić, Lane Klingor i Jacquesa Houdeka.

Holivudska ikona u majušnom bikiniju pokazala tijelo boginje, obožavatelji je mole samo jedno: "Nemoj više nikada..." +26

Prošlo je 25 godina otkad je prvi put prikazana "Buffy, ubojica vampira", gdje je glumačka ekipa koja je tada zaludjela svijet? +32