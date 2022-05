Nakon Petra Graše koji je otvorio koncertnu sezonu Arene Zagreb poslije dvije godine tišine, na redu je Vanna!

Velikim koncertom u Areni Zagreb Vanna obilježava 30 godina karijere. S njom slaviti i publika koja, ovaj put - za ulazak na koncert - nema obvezu testiranja i covid potvrda.

Za očekivati u Areni vlada odlična atmosfera, ljudi su spremni za zabavu, a spremna je i Vanna. Konačno smo dočekali koncert nakon otkazivanja, prvi nastup u Areni Zagreb.

"Uzbuđeni smo, jedva čekam otići iza scene podružit se s bendom, s vokalima, gostima jer im se svima jako radujem i i veselim", priznala je Vanna.

Nije ovo bilo kakav koncert, Vanna slavi tri desetljeća karijere. Neke njezine pjesme od riječi do riječi znaju i oni koji su mlađi od 30 godina.

"To je izvrstan osjećaj i to je nekako smisao svega što jedan glazbenik radi, da te pjesme prožive i da prođu taj test vremena kao i sve što čovjek radi u životu. Idealan scenarij je da zažive nekoliko desetljeća, tako da imam sreće što još uvijek i stvaram pjesme i vjerujem da će trajati kao i one starije", zaključila je Vanna.

Vanna je prije izlaska na pozornicu najavila i što publika može očekivati.

"Ovo je Arena i ne idem ovdje svakih pet dana, tako da je fer pružiti presjek karijere i onoga što ljudi vole, a mislim da znam što vole jer puno je koncerata iza nas", izjavila je Vanna prije izlaska na pozornicu.

