Vanna je velikim koncertom u Areni Zagreb proslavila 30 godina glazbene karijere, a na pozornici je zablistala u dvije kreacije.

Vanna je održala koncert za pamćenje u Areni Zagreb i s tisućama obožavatelja proslavila 30 godina više nego uspješne karijere, a na pozornici je zablistala u dvije besprijekorne kombinacije.

51-godišnja Vanna za svoju je veliku večer odabrala crni kombinezon s prozirnim dijelom s prednje strane koji je joj pristajao kao saliven, a atmosferu je dodatno zapalila u kratkoj haljini posutoj šljokicama u kojoj su njezine vitke noge bile u prvom planu.

"To je izvrstan osjećaj i to je nekako smisao svega što jedan glazbenik radi, da te pjesme prožive i da prođu taj test vremena kao i sve što čovjek radi u životu. Idealan scenarij je da zažive nekoliko desetljeća, tako da imam sreće što još uvijek i stvaram pjesme i vjerujem da će trajati kao i one starije. Ovo je Arena i ne idem ovdje svakih pet dana, tako da je fer pružiti presjek karijere i onoga što ljudi vole, a mislim da znam što vole jer puno je koncerata iza nas", izjavila je Vanna Dnevnik Nove TV prije početka koncerta.

Kao gosti nastupili su pjevačica Zsa Zsa, Ilan Kabiljo i Boytronic s kojim je nekad bila u jednoj od napopularnijih dance grupa E.T. Koncert su iz prvih redova pratila brojna poznata domaća lica poput plesačice i članice žirija showa "Ples sa zvijezdama" Larise Lipovac Navojec, Tatjane Jurić, Lane Klingor i Jacquesa Houdeka.

