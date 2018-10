Vanja Andriollo odbila je liječenje koje su joj predlagali liječnici.

Vanja Andriollo mnogima je zapela za oko u Supertalentu. Osim što ima 80 godina i neumorno pleše, ima ova žena itekako zanimljivu priču i kada je u pitanju njezino zdravstveno stanje.

Vanja obožava plesati Kizombu. Riječ je o angolskom narodnom plesu koji se u angoli pleše od malih nogu. Sličan je tangu, a cilj mu je da kroz ples dobivate energiju iz zemlje. To je senzualni ples, a ovoj je vremešnoj gospođi imao itekako važnu ulogu u životu.

Prije deset godina Vanja je imala rak bubrega, a nakon dvije godine dobila je metastaze na crijevima. ''Bio je to četvrti stupanj tumora. Izvadili su mi 18,7 cm crijeva, a nakon toga i žuč. Metastaze su zahvatile i jetru. Nakon operacije dolazim na kontrolu i nalazi su bili dobri, ali doktori su me slali na kemoterapiju. Rekli su mi da imam još šest mjeseci života. Odbila sam to, a onda me zvao šef klinike u Italiji gdje sam se liječila. Drsko mi je naredio da dođem u bolnicu. Neljudski se ponašao prema meni. Tražila sam statistike koliko je ljudi ostalo živo nakon četvrtog stupnja metastaza. Opet sam odbila kemoterapiju, a on je na kraju bio zadivljen mojim samopouzdanjem i mojom pozitivnom energijom. Evo ja sam i dalje živa'', kazala je gospođa Vanja te nam otkrila kako se liječila, ali i kakve terapije i dalje uzima.

''Pijem Graviolu. To je prirodni lijek. Ima ga u Brazilu, Africi… Nabavila sam ga u Londonu. To je lijek koji uništava bakterije. Pila sam ga osam komada kapsula dnevno, a sada tek jednu. Paralelno s time sam krenula plesati jer sam čula za ovaj nevjerojatan ples koji daje energiju. Kombinacija tog dvoje me spasila. Kasnije sam postala i instruktorica plesa'', objašnjava Vanja Andriollo koja nije dozvoljavala da joj se nitko miješa u njezine odluke.

''Obitelj se nije miješala u ništa. Ni ne smiju. Ja sam ja i sama odlučujem o svojem životu. Ipak prije dva mjeseca me opet zadesilo zlo. Noge su mi bile oduzete, udebljala sam se jako, imala sam 15 i pol litara vode u trbuhu. Otišla sam liječniku kojeg poznajem dugi niz godina i kazao mi je da sam gotova i da moram uzimati terapiju. To je prvi put u 80 godina života da sam uzela tablete. Vrlo brzo sam se oporavila. Sve to zapravo mi se dogodilo od stresa jer sam izgubila unuče i to je bila velika tragedija'', kazala je gospođa koja ima četvero djece, još pet unučadi i čak 7 praunuka.

Gospođa Vanja trenutno piše autobiografiju kako bi ljudima približila ono što je prošla ali i kako bi im približila ples koji je u njezinom slučaju bio blagonaklon prema njezinom zdravlju.

