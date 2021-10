Vanessa Bryant je u novom sudskom iskazu otkrila kako je saznala da su u padu helikoptera poginuli njezin suprug Kobe i kći Gianna.

Udovica košarkaške legende Kobea Bryanta, Vanessa, prisjetila se trenutka kada je doznala da su njezin suprug i 13-godišnja kći Gianna poginuli u padu helikoptera.

Od tragične nesreće prošlo je više od godinu i pol dana, a Kobe i kći tada su putovali na košarkašku utakmicu i s njima je stradalo još sedam osoba.

Vanesa, koja je u rujnu prošle godine digla tužbu protiv Odjela šerifa okruga Los Angeles za emocionalnu bol i nemar tijekom istrage, otkrila je tijekom davanja novog iskaza kako je doznala za smrt svojeg supruga i kćeri.

Ispričala je kako je za nesreću prvo doznala od obiteljske asistentice koja joj je oko 11:30 kobnog jutra rekla i kako je čula da ima petero preživjelih, ali da ne zna jesu li Kobe i Gianna među njima. Otprilike u isto vrijeme je TMZ prvi objavio vijest o smrti NBA zvijezde, a na koncu se ispostavilo da nijedna od devet osoba iz helikoptera nije preživjela.

Vanessa je rekla kako je tada pokušavala nazvati svojeg supruga, ali joj se on nije javljao, a zatim je nazvala svoju mamu.

"Kad sam bila na telefonu s mamom, počele su mi stizati obavijesti u kojima je pisalo 'RIP Kobe. RIP Kobe. RIP Kobe'", prisjetila se u iskazu u koji je uvid dobio E! News.

Zatim je ispričala kako je otišla pokupiti svoju najstariju kći Nataliju koja je bila na treningu, a kako tada još nije imala nikakve informacije o svojem suprugu i kćeri Giannu, samo joj je rekla da su doživjeli nesreću, ali se nadala i kako su dobro jer je još uvijek vjerovala da ima petero preživjelih.

Kako od policije nije dobivala nikakve nove informacije, poželjela je helikopterom otići do mjesta nesreće, no pilot je odbio poletjeti zbog loših vremenskih uvjeta. Za Kobeovu i Gianninu smrt doznala je tek oko 13:30, kada joj je u policijskoj postaji to potvrdio šerif okruga Los Angeles Alex Villanueva. Šerifa je tada zamolila i da osigura područje nesreće u strahu da bi obožavatelji mogli fotografirati posmrtne ostatke njezina supruga i kćeri.

Baš zato je i četiri mjeseca nakon tragične nesreće podigla tužbu protiv Odjela šerifa okruga Los Angeles, jer je tada je objavljeno da su djelatnici prve pomoći navodno dijelili neovlaštene i uznemirujuće fotografije ljudskih ostataka s mjesta nesreće. U odgovoru na tužbu odvjetnici iz okruga su ustvrdili da takve fotografije nisu objavljene na internetu i u medijima.

Kobe i Vanesaa u braku su bili od 2001. godine i zajedno su dobili četiri kćeri, Nataliju, Bianku, Capri i pokojnu Giannu.

Vanessa je ovo ljeto s kćerima posjetila Dubrovnik, a za to su imale i poseban razlog.

"Dovela sam djecu u Kraljev grudobran. Totalno u Cersei/Khaleesi potez. Kobe je dozvolio Nataliji da ide na putovanje u Hrvatsku s njezinim razredom, ali na žalost putovanje je otkazano zbog Covida. Htjela sam osigurati da ga Natalija posjeti. Predivno je!", napisala je na svojem Instagramu uz fotografiju iz Hrvatske.