Valentina Baus poslala je poruku o koronavirusu.

Valentina Baus, reporterka informativnog programa Nove TV, snimila je video u kojemu je poslala poruku gledateljima. Kazala je kako je najbitnije slušati mjere stručnog stožera i udružiti snage kako bismo čim prije pobijedili nevidljivog neprijatelja.

''Strpljenje svih nas i volja sada se najviše testiraju. Znam, teško je. Ali zamislite samo kako je onim ljudima koji ne mogu ostati kod kuće. Liječnicima, medicinskom osoblju koji su na prvoj liniji obrane. Kako je bolesnicima, teško oboljelima kojima je svaki dan i svaki udisaj životno važan'', kazala je Valentina.

''Mi novinari trudimo se svom snagom donijeti vam najbitnije informacije kako biste sa svime bili upoznati i znali sve o načinu života koji nas je okrenuo, rekli bismo, naopačke. No naš rad na terenu, a prije svega napori nacionalnog kriznog stožera bit će uzaludni ako se svaki pojedinac maksimalno ne angažira poštujući sve mjere. Svakog dana donosimo vam informacije, i to one provjerene i vjerodostojne. Svoj dio odrađujemo maksimalno profesionalno upravo radi vas i vašeg zdravlja. Onaj drugi dio je na vama - odnosi se na vas i zbog toga vas molim - izdržimo ovu kušnju, ovaj izazov i velik ispit za nas kao društvo'', dodala je.

''Udružimo svi zajedno snage kako bismo svoje obitelji zaštitili i kako bismo još jednom zbog svih onih koji sada čuvaju naš zdravstveni sustav pokazali veliko srce, upravo kako smo to uvijek pokazivali onda kada je bilo najteže i kada smo trebali biti najsolidarniji. Čuvajte se, budite strpljivi, imajte vjere da će u naše živote ponovno doći mir. Jer doći će. Ponovno ćete moći zagrliti svoje drage ljude, ponovno ćete moći slobodno hodati gradom. Samo budite strpljivi. Virus nas je ograničio, ali nemojmo mu dopustiti da nas pobijedi", apelirala je za kraj.