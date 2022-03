U redakciju Nove TV stiglo je još jedno važno priznanje – nagrada Večernjakova ruža za Novo lice godine koju su osvojili Valentina Baus i Dino Goleš.

Valentina Baus i Dino Goleš, voditelji Dnevnika Nove TV dobitnici su Večernjakove ruže u kategoriji Novo lice godine.

Publika je mladom voditeljskom paru dodijelila najviše glasova. Valentina i Dino srca gledatelja brzo su osvojili, a ovo je još jedna potvrda za to.

"Hvala ljudima koji su nam dali podršku, naši nadređeni, naši šefovi, vjerujem da nije bilo lako nakon 10 godina sjesti dvoje klinaca u najgledaniji Dnevnik u državi", poručila je Valentina dok je preuzimala nagradu.

"Ovu ružu večeras ipak želim posvetiti svojim roditeljima i Dininim roditeljima, bili ste uz nas tu i nadam se da smo vas učinili ponosnima" dodala je.

"Hvala Novoj na prilici, kolegama na podršci i Večernjem listu na nominaciju, no ništa to bez gledatelja koji su prepoznali naš trud. Za mene osobno to je ispunjenje dječačkog sna i motivacija da budem još bolji", zahvalio se Dino.

Povjerenje su opravdali u prošloj godini, kada su nakon niza reportaža i javljanja uživo, sjeli i u voditeljski stolac Dnevnika Nove TV.

"Dino i ja smo prijatelji, i privatno smo dobri, i mislim da nam je ova ruža pečat na naš odnos, i poslovni i privatni, i vjerujem da će naći lijepo mjesto u redakciji", zaključila je Valentina.

Višegodišnju kvalitetu, trud i rad gledatelji svakodnevno prepoznaju i odabirom Nove TV - kao najgledanije televizije u Hrvatskoj.

