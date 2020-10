View this post on Instagram

Tvoje lice zvuči poznato 2020 Kada jedan sasvim običan čovjek bude primijećen od strane profesionalaca i to sasvim slučajno, ❤️ mi postaje veliko kao 🏡... Hvala divnoj ekipi #novatv, #tlzp, hvala na podršci divim ljudima @lanatheklingor, @marinaorsag @majasuput @thefranor #nivescelzijus @indiralevak @eminakusan @g_s.type @ana_badoo @markogrubnic @tlzpnovatv @tlzphr @novatv_