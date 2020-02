Show "Tvoje lice zvuči poznato" vraća se ovog proljeća u program Nove TV.

Šesta sezona popularnog zabavnog plesno-pjevačkog showa ''Tvoje lice zvuči poznato'' donosi nove urnebesne transformacije osmero kandidata, a ocjenjivat će ih nova postava žirija.

Indira Levak, Nives Celzijus, Goran Navojec i Igor Mešin sjest će uskoro za stol žirija hit-showa koji se ovog proljeća vraća na Novu TV te u ukupno 13 emisija ocjenjivati i komentirati nastupe dijeleći kandidatima konstruktivne kritike.

Iako je ovaj show i natjecateljskog karaktera, podsjetimo, emisije imaju i humanitarnu dimenziju jer u svakoj emisiji do finala kandidat s najviše bodova odnosi pobjedu te odabire humanitarnu udrugu kojoj Nova TV donira 10.000 kuna.

Bivšoj pobjednici showa ''Tvoje lice zvuči poznato'' Nives Celzijus uloga žirija već je poznata jer se našla u njoj i u petoj sezoni zajedno sa svim dotadašnjim pobjednicima, a ususret novoj sezoni kaže:

''Predosjećam da će ovo biti najbolja sezona dosad i jedva čekam da počne. Svoje iskustvo kao kandidata pamtim kao profesionalno možda i najljepši period života, a sama pobjeda potpuno mi je promijenila život i raduje me što će novi kandidati imati prilike i sami to proživjeti. Kao jedini član žirija koji je i sam sve to prošao i zna koja količina rada, truda, stresa i znoja stoji iza svake točke, vjerujem da neću biti prestroga i trudit ću se usmjeravati ih kako bi iz emisije u emisiju bili što bolji.''

Kako je ovo show u kojem je ''zamjena uloga'' prirodna pojava, osim što imamo bivšu natjecateljicu showa u ulozi žirija, jedno je od iznenađenja i to što ćemo vidjeti bivšeg voditelja showa u novoj ulozi.

Igor Mešin o drugačijoj perspektivi u kojoj će se naći kaže: ''Bit će zanimljivo nakon toliko sezona biti u ovom showu u drugačijoj ulozi, nadam se da ću se dobro snaći. Od sezone očekujem da bude uspješna, zabavna. Veselim se što ću sve nastupe sada moći u miru pogledati iz najbolje pozicije u studiju.''

Novo lice žirija ovog popularnog formata je Indira Levak, koja o svom novom angažmanu kaže:

''Drago mi je što sam dio ovog prezabavnog showa i što ćemo uveseljavati ljude svaki vikend i unijeti malo smijeha i vedrine u njihove tople domove. Želim da zaborave na sve probleme dok nas gledaju! Ovo je show u kojem se ne traži vokalno savršenstvo, već talent kandidata da izvuče onu jednu sitnicu koja je toliko karakteristična za nekog izvođača i preslika je na našu pozornicu. Kao članica žirija bit ću pravedna i konstruktivna u komentarima jer cilj je da kandidati iz emisije u emisiju budu sve bolji u svojim imitacijama. Često sam bila zadana tema ovog showa, a baš me zanima hoću li ove sezone imati priliku ocijeniti jednu Indiru!''

Najviše iskustva u žiriranju ima poznati glumac Goran Navojec, koji je već tri sezone ocjenjivao kandidate showa.

Goran otkriva kakvu će strategiju primijeniti ove godine: ''S obzirom na to da sam ja već dobro ispekao zanat u ovom showu, u novoj sezoni planiram biti strog i nepravedan, a možda i potkupljiv. Siguran sam da će ovo biti najbolja sezona do sada, svi kandidati već vrijedno rade i pripremaju nevjerojatne transformacije.''