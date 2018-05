Kraljevsko vjenčanje dogodit će se za koji sat, a svijet Meghan i Harryja svakako željno iščekuje! Vjenčat će se u kapelici St. Georgea u Windsoru, gdje je Harry i kršten.

Princ Harry i Meghan Markle danas ulaze u brak! Kraljevsko vjenčanje dogodit će se za koji sat, a svijet ih svakako željno iščekuje! Vjenčat će se u kapelici St. Georgea u Windsoru, gdje je Harry i kršten. Sve oči su uprte u poznati par, no kako je sve počelo? Nikad se ne bismo kladili da će Harry odabrati pripadnicu Holivuda, glumicu, slavnu ženu, k tome razvedenu. No, ljubav se dogodila i nakon manje od dvije godine veze - Harry i Meghan ulaze u braku.

Ljubav je počela spojem naslijepo, a prema riječima para - zaljubili su se na prvi pogled. "Kažu da je to bila ljubav na prvi pogled", priča kraljevska biografkinja Penny Junor. Do trećeg spoja već su spavali iznad zvijezda u Bocvani. Pobjegli su tamo i spavali pod zvijezdama. Sve to događalo se sredinom 2016. godine. Potom se Meghan vratila u Toronto kako bi snimala seriju "Suits", no par se u tajnosti sastajao nekoliko tjedana.

Svojedobno je Harry čak stigao na set serije. Počelo se tada i u visokom londonskom društvu šuškati o vezi princa i Meghan. Novinar Tom Bradby prisjeća se da je vijest čuo od Harryjevih bliskih prijatelja, koji su odmah prišapnuli i da je prilično ozbiljno. Dodali su i da se radi o američkoj glumici. Neizbježno, ljubavna priča nije mogla dugo ostati skrivena. Ubrzo su tabloidi krenuli sa svojim pričama, a u nekima i nije bilo previše istine. Markle se osjećala prilično loše. "Poslije sam odlučila da neću ništa čitati, niti pozitivno niti negativno", rekla je kasnije Markle za BBC.

No, princ je imao drugačiji pristup pa je napisao oštro otvoreno pismo koje je objavila Kensingtonska palača. Pismo je otkrilo i pokazalo koliko je princ zaljubljen u Meghan. Ono što je svakako spojilo ovaj par jest i ljubav prema humanitarnom radu. Oboje su na tom polju jako angažirani te ih je ta tema dodatno povezala.

Službeno su se prvi put zajedno Meghan i Harry pojavili u Torontu, na održavanju Invictus Gamesa, natjecanje ozljeđenih veterana, koje je 2014. utemeljio princ Harry. Igre su veliki uspjeh, a upravo njih stoga je odabrao da predstavi Meghan svijetu. Sjedili su u ležernom izdanju, a Markle se ubrzo upoznala s kraljicom. Nakon što je upoznala kraljicu, Meghan je otkazala angažman u seriji "Suits" te se preselila u Harryjev dom unutar Kensingtonske palače. U studenom 2017., Harry je zaprosio Meghan, a sve ostalo postaje povijest. Bajke se, čini se, nekad zaista ostvaruju.



Nova TV gledateljima priprema veliki prijenos ovog najiščekivanijeg događanja godine. U posebnoj emisiji, iz kraljevski opremljenog studija, gledatelji će tijekom više od tri sata emisije moći izravno pratiti tijek vjenčanja, atmosferu s lokacije, ali i čuti zanimljive analize gostiju. S njima će u studiju razgovarati voditelji Valentina Baus i Dorijan Elezović kojemu je, nakon vjenčanja princa Williama i Kate, ovo drugo kraljevsko vjenčanje koje će popratiti u voditeljskoj ulozi. S lokacije vjenčanja najsvježije će informacije donositi novinarka Barbara Štrbac, a emisiju će uređivati urednica Ivana Ivančić.

Urednica portala Showbuzz.hr Mirjana Filipović izvještavat će uživo iz Windsora, gdje će se princ Harry i Meghan Markle zavjetovati na vječnu ljubav. Kao iskusna urednica i novinarka, Mirjana će čitateljima uživo približiti atmosferu s jednog od najvažnijih showbizz događaja godine.