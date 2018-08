Rick je postao planetarno popularan 2011. godine kada se pojavio u spotu Lady Gage.

Ugasio se još jedan mladi život na tragičan način.

Model Rick Genest, poznatiji pod umjetničkim imenom Zombie Boy, preminuo je s 32 godine. Njegovo beživotno tijelo pronađeno je u njegovu stanu u kanadskom Montrealu prošlu srijedu, svega nekoliko dana prije njegova 33. rođendana.

Podsjetimo, Ricka je proslavila uloga u spotu Lady Gage za pjesmu "Born This Way", no i prije toga dotični je privlačio itekako puno pozornosti zbog činjenice da mu je cijelo tijelo prekriveno tetovažama.

Svoju prvu tetovažu neobični model napravio je sa 16 godina, no do njegove 19. godine gotovo cijelo tijelo bilo mu je prekriveno slikama i natpisima. No sa svega 15 godina odstranjen mu je i tumor na mozgu.

Kako je sâm često izjavljivao u intervjuima, tada je mislio da će umrijeti, a nakon što mu je tumor odstranjen, zaljubio se u zombije te je htio "postati jedan", što je na neki način i učinio.

Lady Gagu upoznao je 2011. godine na snimanju spomenutog spota, a otkrio ga je njezin stilist Nicola Formicheti na društvenim mrežama. Nakon poslovne suradnje duo je počelo vezati i prijateljstvo, a nakon objave o smrti oglasila se i sama pjevačica na Twitteru.

The suicide of friend Rick Genest, Zombie Boy is beyond devastating. We have to work harder to change the culture, bring Mental Health to the forefront and erase the stigma that we can’t talk about it. If you are suffering, call a friend or family today. We must save each other. pic.twitter.com/THz6x5JlpB — Lady Gaga (@ladygaga) August 3, 2018

"Znanost kaže da je potreban 21 dan da nešto pretvorimo u naviku. Ako imate bilo kakvih mentalnih problema, neka danas bude vaš prvi dan da poradite na tome ili da samo nastavite posao koji radite. Potražite pomoć ako osjećate bol ili ako znate nekoga tko je u boli, pomognite i njemu", napisala je ispod njihove zajedničke fotografije. "Moramo jače raditi na tome da se promiče mentalno zdravlje i pomogne ljudima koji imaju problema. Ako ste depresivni, nazovite člana obitelji ili prijatelja još danas. Moramo čuvati jedni druge", dodala je na kraju.

Nadimak Zombie Boy dali su mu prijatelji, a osim na naslovnicama prestižnih časopisa Vogue i GQ, njegovo se ime našlo i u Guinnessovoj knjizi rekorda zbog činjenice da na sebi ima čak 176 tetovaža insekata.

Science tells us that it takes 21 days to form a habit, if you are suffering from Mental Health issue I beckon for today to be your first day or a continuation of the work you’ve been doing. Reach out if you’re in pain, and if you know someone who is, reach out to them too. pic.twitter.com/4pVR5xyoH6 — Lady Gaga (@ladygaga) August 3, 2018

"Moj izgled savršeno odgovara meni i mom putovanju", zaključio je jednom prilikom.



Ne ustručavajte se potražiti pomoć

Ako se vi ili netko vama blizak suočava s određenim psihološkim poteškoćama ili se jednostavno nalazite na životnom raskršću u potrazi za pravom odlukom, nemojte se nikad ustručavati i pitati za pomoć i razgovor. Donosimo vam nekoliko kontakata gdje možete porazgovarati s punim povjerenjem sa stručnjacima koji će vam sigurno pomoći:

Centar za krizna stanja i prevenciju suicida pri KBC-u Zagreb

Nazovite na telefon 01/2376-470 kad god vam zatreba pomoć od 0 do 24 sata, liječnici su uvijek spremni porazgovarati s vama i pomoći vam.

U Centar za krizna stanja pri KBC-u Zagreb možete doći i bez najave i uputnice svakim danom između 8 i 20 sati.

Hrabri telefon

Ako ste maloljetno dijete ili roditelj koji se suočava s različitim odgojnim izazovima, možete se obratiti stručnjacima na Hrabrom telefonu.

Ako ste dijete, nazovite na besplatni broj 116-111.

Broj Hrabrog telefona za mame i tate je 0800-0800. Linija je otvorena svakim radnim danm od 9 do 20 sati.

Psihološki centar TESA

Psihološki centar TESA udruga je koja već 25 godina daje besplatnu psihološku pomoć i podršku zdravom razvoju građana.

Nazovite na broj 01/48 28 888 - radnim danom od 10 do 22h ili im se javite mailom za savjet: psiho.pomoc@tesa.hr