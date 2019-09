Glumac John Wesley preminuo je u 73. godini.

Glumac John Wesley preminuo je u nedjelju, a tužnu vijest potvrdila je njegova obitelj. Bolovao je od raka i imao 72 godine.

''John je bio pravi dar ovom svijetu jer su njegova ljubaznost i gracioznost ovjekovječeni na njegovim radovima u kazalištu, na televiziji i filmu. Srce mi je slomljeno zbog smrti mog prijatelja'', priopćenje je kojim se javnosti obratio Gerry Pass, Wesleyev menadžer i producent.

Wesley je tijekom karijere surađivao s brojnim poznatim glumačkim imenima kao što su Denzel Washington, Morgan Freeman i Barbara Streisand.

U karijeri je snimio više od 100 filmova i televizijski projekata, a neki na kojima je radio su ''Dirty Dancing'', ''Frasier'', ''The Jeffersons'' i ''The Man from U.N.C.L.E.''.

Jedna od njegovih najpoznatijih uloga bila je ona Dr. Hoovera u seriji ''Princ iz bel Aira''.

John je iza sebe ostavio suprugu Jenny Houston, majku Hazel Baskin, kćeri Kimiko Kamiel Houston i Kinshashu Houston, sina Kylera Richieja, unuke te brojnu tugujuću rodbinu.