Američka književnica Mary Higgins Clark, "kraljica krimića", umrla je u dobi od 92 godine, objavio je njezin izdavač Simon and Schuster.

Mary Higgins Clark, jedna od najprodavanijih pisaca na svijetu, umrla je "okružena svojom obitelji i prijateljima", objavio je izdavač.

Napisala je pedesetak knjiga prodanih u stotinu milijuna primjeraka, od čega 80 milijuna u Sjedinjenim Državama, otkako je prvi velik uspjeh ostvarila 1975. romanom "Where are the Children" (Gdje su djeca).

Rođena u New Yorku, u Bronxu, 24. prosinca 1927., u skromnoj obitelji irskog podrijetla, Mary Theresa Eleanor Higgins Clark 'zarazila se virusom' pisanja u dobi od 7 godina, govoreći da su Irci rođeni pripovjedači.

Rano je ostala bez oca i morala je rano počela raditi, a kada je sama postala majka obitelji, nastavila je pisati svakog dana od 5 do 7 sati ujutro prije nego djeca krenu školu.

Kada je i sama postala udovica počela je pisati scenarije za radio i objavila je biografiju Georgea Washingtona, no bez uspjeha, pa je zatim odlučila pisati trilere.

Roman "Gdje su djeca" postao je uspješnica odmah po objavi, a slijedili su drugi te je ubrzo postala milijunašica.

Na hrvatski su prevedene njezine knjige "Anastazijin sindrom", "Dobitnica na lutriji", "Zločin iz strasti".

Kada je već postala popularna književnica krenula je nadoknaditi izgubljeno te je u na sveučilištu Fordham u New Yorku diplomirala filozofiju i stekla prvu sveučilišnu diplomu u dobi od 50 godina.

Brojni njezini romani adaptirani su za televiziju i film. U svojim je memoarima napisala da će pisati do smrti jer "dobitak na lutriji učini čovjeka sretnim godinu dana, ali raditi ono što voliš cijeli život". (Hina)