Pjevač popularnog boy banda preminuo je jučer uz svoju obitelj i prijatelje nakon duge i teške bolesti, a vrlo emotivnu počast odala mu je njegova supruga.

Tom Parker, britanski pjevač i član grupe The Wanted preminuo je u 33. godini od posljedica tumora na mozgu, a od trenutka kad se saznalo za njegovu smrt, svijet se oprašta od ovog mladog i perspektivnog glazbenika.

Vijest o njegovoj smrti objavila je njegova supruga Kelsey Parker na Instagramu, a od tog trena ne prestaju im stizati izjave sućuti.

Mnogi Parkerovi prijatelji, poznanici i obitelj opraštaju se od njega dijeleći fotografije i uspomene koje su stvarali s pjevačem, a Kelsey sve ove emotivne sadržaje dijeli na svojim Instagram pričama.

Između ostalog, na svojoj je priči podijelila i fotografiju Toma s njihovom djecom te pratitelje podsjetila koliko život može biti neočekivan i okrutan.

Tom je za svoje posljednje trenutke odabrao slušati pjesmu ''Live Forever'' britanskog rock sastava Oasis.

Uz pjesmu kojom je htio pokazati svim prisutnima da će bez obzira na ishod živjeti zauvijek, Tom je zauvijek zatvorio oči uz najbliže članove obitelji, kolege iz benda The Wanted s kojima je postao poznatim pjevačem te suprugu Kelsey.

Njihova ljubav traje već godinama, a unatoč Tomovoj bolesti, par je planirao budućnost s veseljem.

Kelsey i Tom upoznali su se 2009. godine neposredno prije nego što se proslavio s boy bendom The Wanted. Unatoč užurbanom rasporedu turneja grupe i hrpi obožavateljica, Tom i Kelsey ostali su odani jedno drugome.

2016. godine Tom je odlučio da će provesti život s ovom ljepoticom pa ju je tako i zaprosio, a 2018. godine stali su pred oltar.



''Bila je to doslovno ljubav na prvi pogled”, rekla je Kelsey. "Vidjela sam ga ispred noćnog kluba u Londonu i zgrabila sam prijatelja i rekla: ''O moj Bože, volim ga.'' On je ljubav mog života. Dečki uvijek kažu da je on dječačka verzija mene, a ja djevojačka verzija njega zbog čega tako dobro djelujemo.''

Tom je dodao: "Bilo je gotovo u trenutku. Znao sam čim sam je vidio da je vidim kao majku svoje djece."

2019. godine postali su roditelji kćeri Aurelie, a 2020. dobili su sina Bodhi Thomasa.

Unatoč pjevačevoj bolesti i lošim prognozama, par je želio razmišljati pozitivno pa su tako planirali imati još djece.

Međutim, njihove su želje postale neostvarive, a ova tragedija pogodila je obožavatelje diljem svijeta.

Način na koji su članovi benda još više rastužili svoje obožavatelje samo dan prije Tomove smrti bile su njihove objave na Instagramu.

Svaki od članova benda, uključujući i tad još živog Toma, objavio je neku od fotografija The Wanteda uz opis: ''Dream Team.''

Međutim, vidno shrvani prijatelji i kolege nisu se oglasili o smrti člana benda, osim Sive Kaneswarana koji je Tomu posvetio objavu i pružio podršku udovici Kelsey.

''Hej Tome, nadam se da ti je zabavno tamo gore. Tako sam zahvalan što sam imao priliku svjedočiti tvojoj istinskoj hrabrosti. Bilo je apsolutno zadovoljstvo Tommy Boy. Hvala ti što si nam dopustio da te vidimo kako osvjetljavaš svijet. Čujemo se uskoro i vidimo se kasnije. Volim te brate.'', napisao je Siva.

Unatoč bolesti, Tom je i dalje želio nastupati sa svojim prijateljima pa su mu tako na nekoliko koncerata omogućili kraljevski stolac na kojem je Tom sjedio i zapjevao zajedno s kolegama i obožavateljima.

