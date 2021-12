Tara Thaller udala se za Farisa Pinju, a sretne je vijesti objavila na svom Instagramu.

Glumica Tara Thaller udala se za glumca i glazbenika Farisa Pinju, a sretne je vijesti objavila na svom Instagramu.

"Mr. & Mrs. Bond #justmarried Disclamer: Bit će još fotki", stoji u opisu fotografija s vjenčanja. Odmah je dobila brojne čestitke, a među prvima su joj čestitale pjevačica Lea Mijatović i Nika Turković.

Jedna od naših najljepših glumica na sebi je imala decentnu vjenčanicu neobičnog kroja koja je savršeno ocrtala njezinu liniju, a njezin novopečeni suprug imao je jednostavno odijelo.

Inače, Tara je 2019. upisala Akademiju scenskih umjetnosti u Sarajevu, a iza sebe ima niz uspješnih uloga, među kojima se ističe ona u drami "The Saint of the Impossible".

Thaller je prošle godine otkrila da je u vezi s kolegom Farisom Pinjom, s kojim je zapjevala i objavila njihovu snimku.

