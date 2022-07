Glumica Anya Taylor-Joy tajno se udala za partnera Malcoma McRaea nakon godinu dana veze, planiraju i veću svadbu kad završe s obvezama.

Glumica najpoznatija po glavnoj ulozi u seriji ''Quen's Gambit'' Anya Taylor-Joy u tajnosti je stala pred oltar s partnerom Malcomom McRaeom u matičnom uredu u SAD-u, kazao je blizak izvor za Page Six.

Anya i Malcom u vezi su godinu dana, a svoju su ljubav potvrdili na Vanity Fair zabavi poslije Oscara ove godine.

Iako je ovo bilo maleno i intimno vjenčanje, mladenci navodno planiraju napraviti veću svadbu kad glumica završi snimanje filma ''Mad Max: Fury Road'', a potom će se vratiti u Los Angeles gdje će napraviti slavlje.

Iako svoju ljubav i sve detalje iz života drže u najvećoj tajnosti, Anya je prošlog mjeseca viđena s dijamantnim prstenom na ruci pa su odmah krenula šuškanja o zarukama.

Za britanski Vogue, Anya je jednom kratko prokomentirala kakav je njen partner.

''Jednom sam mu rekla da mi je on hobi. Čitanje je ono što moram raditi, ne on'', rekla je.

''Svidjelo mu se to jer je i on takav. Konačno sam pronašla nekoga tko će sretan sjediti sa mnom u tišini i čitati knjigu. U isto vrijeme imamo 80 i 7 godina i to savršeno funkcionira'', ispričala je.

Anya se rodila u Miamiju kao kći škotskog-argentinskog bivšeg prvaka u utrkama glisera i španjolsko-engleske psihologinje koju on opisuje uvijek nasmijanom, rasplesanom i jako strastvenom prema svijetu. Najmlađa je od šestero djece, sestra koja joj je najbliža po godinama ima 31 godinu, a najstarija je u 50-ima.

Glumica kaže da je tom razlikom u godinama dobila najbolje od oba svijeta.

Njezini roditelji odgajali su ju šest godina u Argentini dok se nisu preselili u London, a Anya svoju obitelj naziva nomadskom.

Glumila je u nekoliko filmova, a najveća uspješnica bila je serija ''Damin gambit'' u kojoj je zaradila vrtoglavo visoki iznos i koja je bila najgledanija na Netflixu.

Unatoč velikom uspjehu u glumi, njezin privatni život nije bio baš lagan.

U jednom intervju je rekla da toksične veze baš pogode ljude i da je njezino samopouzdanje bilo uništeno u prošlosti. Svojedobno je bila zaručena za 13 godina starijeg glumca Eoina Mackena, a 2020. godine bila je u vezi s fotografom Benom Seedom, koji je poznat po nadimku Pip.

I ta veza joj je propala, a čini se kako je sada pronašla ljubav u mlađahnom Malcomu.

