Ella Dvornik udala se za svog dugogodišnjeg partnera Charlesa Pearcea u Las Vegasu.

Poznata domaća blogerica udala se u Las Vegasu.

Ella Dvornik udala se za svog dugogodišnjeg partnera Charlesa Pearcea s kojim ima neodoljivo slatku kćerkicu Balie Dee koja je, poput mame, zvijezda društvenih mreža.

Ella je sretne vijesti podijelila na Instagramu fotografijom s vjenčanja i dužim statusom na engleskom jeziku.

"Prije 5 godina kad smo se upoznali, Charles me htio odvesti u Las Vegas da me oženi, ali ja nisam imala vizu. No sad je imam! Ima li boljeg načina da napravimo epski sretan kraj, nego da ga ispoštujemo drugim epskim i sretnim početkom! Posljednje tri godine, otkad smo zaručeni, pokušavamo isplanirati vjenčanje, ali kako su nam obitelji na drugim krajevima Europe, to je bilo jako teško! Tako smo napravili ono što nabolje radimo, kako bi Frank rekao 'na naš način'. Evo nas, samo nas dvoje, učinili smo to službenim! TEK VJENČANI! Gorila! P.S. Balie, volimo te,sad si službena."

Ella se i na ovaj važan dan potrudila biti drugačija i posebnija, a neobičnu vjenčanicu potpisuje riječki dizajner Juraj Zigman koji u posljednje vrijeme oblači i svjetski poznate dame, poput Fergie, Nicki Minaj, Bebe Rexhae i mnogih drugih.

Istovremeno, Charles je blistao u crnom odijelu, a osmijesi na njihovim licima govore doista sve. Čestitke sretnom paru!