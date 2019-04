Glumac Bradley Welsh, najpoznatiji po ulozi u filmu "Trainspotting 2", ubijen je u pucnjavi u Škotskoj.

Zvijezda filma "Trainspotting 2", Bradley Welsh, izgubio je život u pucnjavi u Škotskoj.

Glumac koji je u nastavku slavnog filma glumio vođu lokalne bande Doylea ubijen je u prijestolnici Škotske, Edinburghu, u srijedu navečer.

U trenutku kada je policija obavještena o incidentu glumac je još bio živ, no teško ranjen, a nedugo nakon što su se policajci pojavili na mjestu zločina, glumac je tragično preminuo.

"Sumnja se na ubojstvo te istražujemo sve okolnosti", rekli su policajci za CNN.

Rođeni Velšanin glumio je bok uz bok s Ewanom McGregorom, Exenom Bremnerom i Johhnyjem Leejem Millerom u popularnom nastavku kontroverznog filma o ovisnicima o heroinu "Trainspotting", koji je u trenutku kada je objavljen postao prava senzacija te se danas drži kultnim filmom.

Strastveni boksač Welsh bio je vlasnik teretane u Edinburghu.

Irvine Welsh, pisac romana "Trainspotting" po kojem je snimljen i film, izrazio je svoju sućut te na Twitteru odao počast "svojem predivnom prijatelju".

"Hvala ti što si me učinio boljom osobom i pomogao mi da vidim svijet na mudriji način", napisao je Welsh.

Bradley John Welsh, my heart is broken. Goodbye my amazing and beautiful friend. Thanks for making me a better person and helping me to see the world in a kinder and wiser way. 💚 pic.twitter.com/3duKqBxvxO