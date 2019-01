Kako prenose regionalni mediji, Jelena je s Ognjenom neko vrijeme varala supruga Duška Tošića.

U vezi porno-skandala koji posljednjih dana potresa Srbiju oglasila se i majka jednog od glavnih aktera.

Radi se o navodnom preljubničkom skandalu Jelene Karleuše u koji je upleten i mladi bosanskohercegovački reprezentativac Ognjen Vranješ. Kako prenose regionalni mediji, Jelena je s Ognjenom neko vrijeme varala supruga Duška Tošića, iako ona to oštro demantira te je najavila brojne tužbe.

A dok znatiželjna javnost iščekuje nove preokrete u priči, oglasila se i Ognjenova majka za Kurir istaknuvši kako joj nije nimalo ugodno, no smatra kako svatko treba odgovarati za svoje postupke. "Nije mi nimalo ugodno. Uopće ne želim komentirati da li je to točno ili nije. Jel moj sin nekoga ubio?", zapitala se odmah na početku gospođa Vranješ te nastavila.

"Da vam kažem, ako je to istina, ta žena ako je najpopularnija, trebalo je voditi računa o tome. Jel ja trebam voditi računa o nečijim postupcima, ne razumijem? I moj susjed preko puta mene isto to radi. Da li je to princ Charles, Jelena ili netko drugi, baš me briga."

"Ono što pričam sa sinom i o čemu razgovaramo, to su intimne stvari. Ne želim da se moje ili ime mog sina provlači kroz novina. Razumijem vas da pišete o tome. Za svoje postupke moramo odgovarati, pa tako i Jelena Karleuša, Ognjen Vranješ i svi ostali", zaključila je.

Prije nekoliko sati, Jelena je s maloljetnim kćerima otputovala u daleku Kinu suprugu Dušku Tošiću koji igra za jedan tamošnji klub, no prije toga se obračunala s mladim nogometašem na društvenim mrežama. "Ti crve mali nećeš nogomet zaigrati više nikad nigdje. Ni u jednom klubu, niti za reprezentaciju! U Bosni znaju da si šizofrena budaletina i nikome ne trebaš! Svi te preziru jer si fašističko rasističko govno! Ti crve bolesni možeš montirati slike i snimke i što god ti padne na pamet, možeš da rodiš snimak kako ti golom guzicom sjedim na njušci, možeš da smisliš što god hoćeš - ne možeš mi ugroziti ni brak ni obitelj, a tako si silno crve to želio! Žalim tvoju ženu i tvoje dijete crve! Ali kako si ti naudio mojoj obitelji, tako će se sad zlo vratiti tvojoj! Bježite! Iselite se crve! Brzo!!!! Sve ovo što si napravio da bi me kaznio što nisam željela da budem sa tobom - džaba ti je! Po cijenu mog života, po cijenu da se razvedem, a neću, po cijenu da mi prijete smrću - ti crve mali možeš me samo sanjati! Džaba si mi slao slike tvog mikro kur*ića koje sam brisala, džaba si mi slao poklone, ruže, džaba si mi prijetio i ucjenjivao da ćeš me razapeti, džaba si prijetio da ćeš se zbog mene ubiti - ti crve meni ne možeš ništa! Duško Tošić je za tebe, crve mali, netko kome ti nisi ni do koljena! Ni kao nogometaš, niti ste ista vrsta! Ti si crvić i pi*kica željna slave koju nikad nećeš imati, a on je muškarčina i ljudina! Ljudina! Smijemo ti se sad zajedno crve! Smiju ti se svi!!!! Smiju ti se sve pjevačice, a ima ih mnogo, koje opsjedaš porukama i slikama! Paćeniku! Moj savjet ti je da se ubiješ odmah! Odmah! Jer će te je*ati prvi muškarac koji naleti na tebe! Je*at će te jer si mučenik koji je udario na majku dvoje djece i ženu, onako kako to ni jedan muškarac nikada ne bi! Samo gnjide kao što si ti! Je*em li ti zlo sjeme devijantno! Ti si završio svoje", stoji u objavi Jelene Karleuše na Twitteru.

Ognjen pak tvrdi kako se s pjevačicom nalazio čak i u njezinoj kući te kako ga je posjećivala u Ateni iz koje postoji snimka kako opušteno šetaju njome i razgledavaju. U javnost su procurile i poruke u kojima ga pjevačica moli da sve demantira što je rekao, no njegov je odgovor bio kratak i jasan. "Zaboravi da postojim. Svi ste ista g****. Samo kad ste u problemu joj Ognjene ajde sad ti. Tuži ih slobodno, ja ću doći na sud i svjedočiti", poručio joj je. I Ognjen ima suprugu te dijete.