Salma Hayek, Samuel L. Jackson i Ryan Reynolds glavni su glumci nastavka uspješnog akcijskog filma "Čuvaj me s leđa" koji uskoro počinje sa snimanjem na rovinjskoj rivi.

Posljednje akcijske probe održavaju se na glavnom rovinjskom trgu. Skupina kaskadera izvodi neke od najzahtjevnijih vratolomija, a spomenute holivudske zvijezde ekipi će se na setu pridružiti idućih dana.

Svi detalji oko njihovih želja i dolaska drže se u strogoj tajnosti. Očekuje se da će boraviti u jednom od tri hotela s pet zvjezdica te da će im se ponuditi isključivo istarske delicije.

Scene će se osim na rivi snimati i po starim ulicama i šetalištima. U kadru će se naći i gradska tržnica. Ugostitelji se posebno vesele ovoj besplatnoj promociji Rovinja. "To je toliko važno da ne možemo ni zamislit da je to istina, da se to događa u našem gradu, ali tu smo da učinimo sve za njih i da ugodimo cijelom gradu", ističe jedan od ugostitelja.

Grad je bookiran cijeli travanj i dio svibnja. Rovinjani se ovom filmskom spektaklu itekako vesele, a zvijezdama se vesele i turisti.

"Danas smo rezervirali apartman telefonski. Nismo znali da se snima film. Vidjet ćemo, nadam se da ćemo uživati", otkriva turist iz Njemačke.

"Probe su gotove. Čitavo vrijeme na setu će biti prisutno više od 150 ljudi koji će brinuti da sve bude zaštićeno i osigurano. Naravno, ono što svi iščekuju jest dolazak glavnih holivudskih zvijezda koje ovdje navodno dolaze s dvoje svojih dvojnika te će biti smještene u nekoliko rovinjskih hotela", otkriva reporterka Petra Fabian Kapov.

Snimanje počinje sutra navečer spektakularnom akcijskom scenom, a 1. svibnja set bi se trebao preseliti u centar Zagreba.