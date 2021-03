U emisiji ''Zdravlje na kvadrat'' Ivan Dečak progovorio je o svojim zdravim navikama.

I baš riječi “Ovo je zauvijek” Ivan Dečak iz grupe Vatra rekao nam je prije nešto više od četiri godine, baš u ovoj emisiji. Zauvijek je, doduše, tada značilo da ne odustaje od vježbanja i dobre linije.

I obećanje koje je tada dao, ispunio je. Biceps i triceps su narasli, Doduše, korona vrijeme je donijelo nešto drugo - dobio je tri kilograma i objasnio zašto.

''Zato što u zadnjih godinu dana nisam nikad manje izlazio, a nikad više pio'', rekao je u šali te dodao da paz na svoj izgled.

''Pokušavam održavati psihofizičku kondiciju koliko je to moguće, a u zadnje vrijeme i nije baš moguće. No zdravom tijelu zdrav duh'', zaključio je, iako priznaje, s vremena na vrijeme jede i nezdrave stvari, ali to bude jednom u dva mjeseca.

''Mislim da mi više ovi prehrambeni tekući proizvodi su možda utjecali na koji kilogram viška'', zaključio je s osmijehom.

Ne jede kruh, tjestenine. Iako je Slavonac ne jede ni kulen, ni špek, ni kobasice, ali zato voli ribu i piletinu. Hobotnica ispod peke omiljeno mu je jelo.

''U djetinjstvu sam bio ovisnik o slatkišima, kao što su sad moji klinci. Sad može proći puno dana da ne jedem slatkiše, ali volim recimo kavu s medom'', otkrio je.

Bez torti i kolača, dakle može, ali…

''Ja volim vina, vina obožavam stvarno. Je li bijelo ili crno ovisi zapravo o dobu dana, godišnjem dobu, tako da volim i crna i bijela, a mi ih u Hrvatskoj imamo jako, jako puno'', kaže.

Malo priče, pa malo vježbanja. U pomoć je priskočio trener Darko.

''Sad znam i po pet puta tjedno trčati. Nije to neka velika udaljenost, recimo 7 do 8 km. Tempo 5 minuta kilometar ajmo reći. To mi je dobro da se super iznojim i super osjećam poslije toga. Fakat non-stop igram taj nogomet u koji sam zaljubljen. Mali nogomet igram, imam svoju ekipu. To je minimalno jednom, dvaput tjedno. Idem trčati, a i da ništa to ne radim, imam dvoje male djece, oko kojih imaš non-stop, ali konstantno nekakve obveze'', kaže Ivan koji ima 42 godine i otac je dvoje djece.

''I neuredan život, koliko god to htio priznati, ili ne, ali glazba, bavljenje glazbom, taj noćni rad, to je neuredan život. Dakle, ti si budan ono do sitnih sati, uvijek se nešto pojede, popije, putuje, neprospavane noći, tako da to ostavlja prvenstveno ovako na podočnjake i tako neke stvari'', priča Ivan.

Ivan redovito naglašava kako mu je nogomet najveća sportska ljubav, ali rodila se još jedna.

''Bavim se podvodnim ribolovom, moj brat i ja. Volim pogledati dobar ribolov. Nedavno sam gledao u Sloveniji, po njihovim rijekama, ima ih bezbroj, lov na pastrve, štuke'', kaže.

S godinama sve više bježi u prirodu, mir i tišinu.

''Apsolutno me priroda odvalila. Moram priznati zadnjih godinu dana od kad se desila ova pandemija, nažalost i dva potresa ozbiljnija u Zagrebu, ta priroda je ono što me spašava mentalno, što me puni. Evo sad sam bio dolje četiri dana u rodnoj Virovitici, četiri dana sam išao u šumu, baš kroz šumu izvan staza, hodao, na glas pjevao, pričao. Dođe kao nekakva meditacija, apsolutno punjenje, divno'', zaključio je.

Cijeli razgovor pogledajte u našem videu.