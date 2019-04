U Beogradu je na Fashion Weeku održana revija povećena preminuloj glumačkoj divi Mileni Dravić.

Regionalna glumačka diva i ikona stila, Milena Dravić, preminula je u listopadu 2018. godine u 79. godini života, no njen sjaj ne blijedi.

Kao posvetu velikoj glumici, na beogradskom Fashion Weeku održana je modna revija posvećena stilu upravo Milene Dravić, a odjevne kreacije koje su nosile manekenke dizajnirali su poznati srpski dizajneri, kostimografi i stilisti. Osim manekenki, kreacije su nosile i poznate ličnosti te VIP gosti revije.

Milena Dravić iza sebe je ostavila bogatu ostavštinu, s više od 159 televizijskih i filmskih uloga, a javnost su uvijek iznimno zanimale njene ljubavne veze, a najveća Milenina ljubav bio je kolega Dragan Nikolić.

Par je u braku bio od 1971. do 11. ožujka 2016. godine kada je Nikolić preminuo u 73. godini života nakon duge borbe s teškom bolesti. U srpskim novinama "Politika" Milena je tada objavila osmrtnicu za svog voljenog. "Otišao je moj dragi, otišao je moj voljeni, moj plemeniti suprug, moj Dragan, moj Gaga." Potpisala se s "njegova Milena".

Milena Dravić (Foto: Nel Pavletic/PIXSELL)

Glumci su se upoznali na snimanju filma "Horoskop", a Milena je tada već bila popularna glumica, dok je njezinom odabraniku to bio jedan od prvih filmova. Kako je Dragan otkrio jednom prilikom za Kurir, tada su se samo sprijateljili, a tek se kasnije rodila ljubav za cijeli život. "Kad sam joj prišao, imao sam dojam da mi je to stara školska kolegica koju dugo nisam vidio ili neka djevojka iz susjedstva koju poznajem cijeli život. Upravo u tome jest njena prava veličina. Osvojila me je svojom jednostavnošću i normalnošću, unatoč velikoj popularnosti. Mogla se ponašati kako hoće i nitko joj ne bi zamjerio, jer je već tada bila jedna od naših najvećih zvijezda. To je nešto čime ona osvaja", otkrio je zaljubljeni glumac u istom intervjuu.

Tada je izjavio i kako se više niti ne sjeća kako ju je zaprosio, ali misli da je to bilo s 2-3 rečenice, jer nikada nije volio previše pričati. Vjenčali su se 1971. godine u stanci snimanja novogodišnjeg TV filma "Kako su se volele dve budale". Golupčići su molili sat vremena dodatne stanke kako bi otišli u općinu te se vjenčali.

Par za života nije skrivao koliko se voli, iako su isticali kako i u njihovom braku, kao i u svakom, ima svađa i trzavica. No, ono što nikada nisu osjećali jest poslovna ljubomora. Također, par nije imao djece.

Milena Dravić, Dragan Nikolić (FOTO: PIXSELL)

Inače, brak s Nikolićem glumici je bio treći po redu. 1960. godine bila je u jednogodišnjoj bračnoj zajednici s redateljem Mladomirom Purišom Đorđevićem, a od 1967. do 1969. s redateljem Vojislavom Kokanom Rakonjcem. Brak s Nikolićem potrajao je više od četiri i pol desetljeća što puno govori o tome kakva je to bila ljubav.