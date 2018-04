Sedma epizoda pete sezone showa ''Tvoje lice zvuči poznato'' opet nam donosi sjajne transformacije!

Nakon što je odnijela pobjedu u prošloj epizodi kao Sia, Paola Valić Bekić ovoga puta imala je zadatak postati Davor Gobac iz grupe Psihomodo pop. „Cijelo vrijeme on je beskrajno infantilan, to je super i ti si to sve odradila kako treba“, rekla joj je Nives. „Dobro mi je što si ti konstantno u liku. Tebi nevjerojatno odgovaraju te muške uloge. Svaka čast!“, zadovoljan je bio Petreković. Posebno ju je pohvalio Saša koji je rekao: „Paola, ti si poprilično talentirana po svakom pitanju, plivaš u tim raznoraznim stilovima i jako se lako prilagođavaš svemu. Ti si baš lik koji u svemu izvuče nešto što je karakteristično za tog izvođača i to je jako bitno za nas“. Kedžo joj je poručio kako je teško nakon prošle emisije napraviti nešto slično, ali kako je ona uspjela sve odraditi kako treba. „Ti si se uvijek ulovila u koštac sa svime i sve jako dobro odradila“, zaključio je.

Matko Knešaurek transformirao se u latino pop senzaciju Luisa Fonsija i otpjevao jedan od najvećih hitova svih vremena, 'Despacito'.

