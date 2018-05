Tvoje lice zvuči poznato opet donosi vrhunske transformacije.

Nakon što je u popularnom showu Nove TV 'Tvoje lice zvuči poznato' utjelovio brojne legendarne dame, Davor Dretar Drele ove će nedjelje postati glazbena i kulturna ikona s Jamajke, Bob Marley. „Konačno moj čovjek, my man!“, prva je Dreletova reakcija. Što se tiče pjevanja ovakve glazbe kaže kako nema problema, ali kaže kako ne zna gdje će naći motive. „Nisam nikad pjevao reggae iako Sinovi Zagorja imaju jednu fantastičnu pjesmu koja se zove Reggae za Zagorske brege i onda sam to pjevušio i to je najbliže što sam došao reggaeu“, duhovito kaže Drele i u istom tonu komentira kako bi Boba Marleyja usporedio s Matijom Gupcem. „Ja sam duboko u duši jedan visoki i zgodni tamnoputi rastafarijanac s dreadlocksima“, u svom je stilu zaključio Drele.

Još jedna ikona hrvatskoga dancea vidjet ćemo na pozornici showa ove nedjelje. Nekadašnjeg kralja dancea, Sennu M, utjelovit će Maja Bajamić. „Jako se veselim, nakon Beyonce i Jacksona napokon malo i Hrvatske“, zadovoljno komentira Maja koja kaže kako je Senna M za nju vrlo specifičan. „Meni je on bio totalno ispred svog vremena“, kaže i dodaje kako se nikada nije mogla zamisliti kao plavuša, a još manje kao plavi muškarac. „Činjenica je, kad ja dođem na stage ja sam Senna M“, govori i šaljivo ističe kako su joj refreni u pjesmi vrlo kompleksni. „Potrudit ću se da ispadne dostojno originala!“, zaključuje Maja.

Nakon prošlotjedne transformacije u vatrenu Camilu Cabello, Ana Vilenica dobila je zadatak otpjevati pjesmu grupe Kool & The Gang. „Ja bih voljela da stvarno svi budu veseli, to je jedna funky grupa s puno poznatih stvari“, kaže Ana i ističe da voli ovu pjesmu. „Ja imam potrebu, kad čujem tu pjesmu, popet se na vrh brda i pjevati ju“, govori i dodaje kako je cijeli život mislila da zna tekst ove pjesme, ali je bila u krivu. „Jednostavno ne pokušavam imitirati njegovu boju glasa jer uopće ne znam kako bih to“, iskreno će Ana, a što se nastupa tiče, nada se najboljemu. „Nadam se da ću u nekim segmentima uspjeti, u nekima malo ću manje, u nekima ću malo više“, izjavila je.

U prošlotjednoj emisiji Amel Ćurić pjevao je pjesmu Halida Bešlića, a ove nedjelje gljiva mu je namijenila transformaciju u kubansku latino pjevačicu Celiu Cruz. „Na prvu nisam mogao shvatiti o kome i o čemu se radi, ali mislim da svi znaju pjesmu, a manje nju kao izvođača. To je planetarni hit“, rekao je. Ističe kako je u showu uspješno repao na španjolskom, tako da mu ovaj latino zvuk neće stvarati problem. „Ovo je ritmična pjesma, poznati nam ritam, poznati groove“, najavljuje Amel ovotjedni nastup. „Mislim da će biti jedan od boljih i zanimljivih nastupa“, samouvjereno je rekao Amel.

Sjajne nastupe ove nedjelje u showu će prirediti i Katarina Baban kao dio grupe Pussycat Dolls, Matko Knešaurek postat će Katy Perry, Damir Poljičak konačno će postati Luciano Pavarotti, a Paola Valić Bekić bit će Kasandra.

