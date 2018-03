Osmero kandidata nove sezone showa Tvoje lice zvuči poznato kroz 13 nastavaka transformirat će se u najpoznatije glazbene legende, a peta sezona donosi i neke novosti u konceptu.

Pred nama je još jedna sezona najgledanijeg zabavnog showa "Tvoje lice zvuči poznato". Osmero kandidata nove sezone kroz 13 nastavaka transformirat će se u najpoznatije glazbene legende.

Oni su radijski i televizijski voditelj Davor Dretar Drele, pjevačica Maja Bajamić, glumci Matko Knešaurek, Katarina Baban, Damir Poljičak i Ana Vilenica, pjevač Amel Ćurić i radijska voditeljica i blogerica Paola Valić Bekić.

Peta sezona na male ekrane stiže od 18. ožujka, a osim novih kandidata gledatelje očekuju i neke novosti u konceptu emisije.

''Želim u ovom showu pokazati jedno drugo lice Amela Ćurića, a mislim da će i gledatelji imati što vidjeti.'', rekao je Amel koji nam je nedavno u intervjuu za Showbuzz otkrio i kako će se nositi s obožavateljicama.

Sve su one, kaže Amel, u sjeni otkako je u njegov život ušetala supruga Jelena.

"Ona je navikla na te stvari! Uvijek je tu negdje sa strane, vreba, pripremila je nokte", kroz smijeh je izjavio Amel.

A pripremila se i Ana Vilenica koja nastupom u showu želi razbiti strah od pjevanja.

"Jako, jako volim pjevati, a uvijek se smrznem kad pjevam na sceni.'', izjavila je Ana Vilenica koja je nedavno javno progovorila i o taštini u glumačkom svijetu. "Istina je, glumci su tašti pa se zato ni ja ne družim puno s njima", u šali govori Ana.

Prvi put u jednom zabavnom showu vidjet ćemo i sve talente glumca Damira Poljičaka: ''Uvijek nešto pjevam i u mjuziklima i u predstavama, ali nisam probao ništa slično kao ovakav format i to mi je velik izazov.''

Davor Dretar Drele kaže kako se najviše veseli vlastitoj volji da pobijedi sve nedostatke vlastitog tijela, ali i uma. "Već sam u posebnom režimu i pazim se. Radim na tjelesnoj kondiciji i vjerujem da će koji kilogram otići dole'', kazao je Drele za Showbuzz.hr.

Glumica Katarina Baban pak kaže: ''Želim da ljudi vide koliko zapravo nisam normalna. Pri prvom gledanju emisije sam pomislila: Bože, kako bih ja htjela ovo!'', izjavila je Katarina koja se nedavno dotakla i neizbježne teme - ljubomore. "Dečko mi nije ljubomoran. A da je, to bi bio veliki problem. U ovom poslu je važno razumijevanje jer često mijenjaš partnere. Često me pitaju kako mi dečko reagira kada imam scenu gdje se ljubim, ali to je samo moj posao'', istaknula je Katarina za Showbuzz.

Želja da bude u najpopularnijem showu ispunila se i Maji Bajamić: ''Priželjkivala sam biti dio ovog showa ga zbog svega što nosim i osjećam. Došlo je vrijeme i način za pokloniti publici umjetnost u sebi'', kaže Maja koja je nedavno pozornost privukla hrabrim istupom o ružnoj strani estrade. "Vrlo je teško, puno nemorala, jako puno droge. Imala sam trenutaka kad je bilo ono, doslovno jedna pašeteta za cijeli dan, bilo je dana kad nisam imala za kruh - doslovno, ali uvijek sam bila dostojanstvena u tome i nikad nisam željela podleći ičem trećem, petom, desetom, da bi se moja uspješnost ostvarila odmah", iskrena je bila Maja.

Showu se jako veseli i Matko Knešaurek. "Podjednako je teško i glumiti i pjevati. Sve to zahtjeva brojne vještine", kazao je Matko koji je prije nekoliko tjedana empatiju izazvao tužnom pričom koja je obilježila njegovo djetinjstvo.



Za izazove je spremna i Paola Valić Bekić. ''Trebaju mi novi izazovi, a i nedostaje mi pjevanje pa se nadam da ću se sad vratiti u formu'', kaže Paola iza koje je dosta buran period. No, danas na sve gleda s vedrije strane.

''Svaki pad u životu donosi i dobre stvari. Tada puno naučimo o sebi, radimo o sebi. Nekada si gore, nekada si dolje, ali treba zdušno hodati kroz život. Moj život je moj mikrosvijet i ja imam vjerne prijatelje. U ovom poslu je teže ostvariti prijateljstva, ali ja imam svoje divne prijatelje'', otkrila je Valić.

Vokalne trenerice Martina Tomčić Moskaljov i Ivana Husar Mlinac, te plesni i dramski trener Igor Barberić pomoći će kandidatima da svoje nastupe i imitaciju dovedu do savršenstva, da budu što vjernije originalu, a u svakoj emisiji pobijedit će ipak onaj koji skupi najviše bodova, što od strane žirija, što od kolega kandidata.

Ovaj zabavni show je humanitarnog karaktera, tako da će nakon svake emisije pobjednik u ime Nove TV donirati 10 000 kuna humanitarnoj udruzi po vlastitom izboru. Trinaesta emisija showa donijet će ime i petog pobjednika showa ''Tvoje lice zvuči poznato'', no do tada kandidate čeka niz zahtjevnih transformacija, urnebesnih nastupa i priprema za iste.

