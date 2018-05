Tvoje lice zvuči poznato opet donosi sjajne transformacije.

Paola Valić Bekić u ovotjednu je emisiju unijela dašak dance scene devedesetih, transformiravši se u Kasandru i otpjevavši njezin hit 'Nisi ti jedini na svijetu'. Paola od početka nije skrivala radost zbog ove transformacije, a njezin nastup jako se svidio žiriju. „Bila si jednako moćna, jednako karizmatična, glas kao njen“, zadovoljno je komentirala Nives. Kedžo joj je zatim čestitao i rekao kako je bila odlična, a posebno mu se svidjela vokalna transformacija. „Čak i na onom najvišem dijelu si ostala u toj boji glasa i na tome ti se klanjam“, dodao je Kedžo. „Ista. Zaista sjajan vokal“, kratak je bio Petreković, dok je Saša ponovio kako ih je Paola sve oduševila. „Imaš vrlo dobar dobar pristup kad studiozno promatraš drugi lik jer se kuži da svaki put pokušavaš nešto drugo. Odlična si bila, glas ti je bio perfektan“, zaključio je Saša.

Matko Knešaurek i malena Uršula Divošević u ovotjednoj su se emisiji transformirali u Katy Perry i zajedno otpjevali njezin veliki hit 'Roar'. „Zaista si sve bolji i bolji. Nisam to očekivala, moram priznati, mislila sam da ćeš se pogubiti malo u ovim ženskim ulogama, ali iznenadio si me. Uršula te malo pojela pjevački, a i naravno svojom ljepotom i gracioznošću, a glumački je bila fenomenalna“, istaknula je Nives. „Uršula je definitivno rođena zvijezda. Matko, ti odlično barataš tim falsetom, to je bilo jako dobro, baš ste u kombinaciji odlični“, pohvalio je Saša njihov nastup. „Bio sam isto malo skeptičan hoće li Matko krenuti pokazati svoje glumačke kvalitete. Mislim da bi se dalje vas dvoje trebali zajedno natjecati. Ovo je meni za sad jedan od najsimpatičnijih parova“, dodao je Petreković. „Jako dobar duet. Rasteš iz emisije u emisiju, ovo je tvoja najbolja ženska transformacija do sada“, zadovoljno je komentirao Kedžo.

