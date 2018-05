Tvoje lice zvuči poznato i ovog puta donosi sjajne transformacije.

Još jedno izdanje omiljenog showa "Tvoje lice zvuči poznato" je pred nama. Show je ovog puta otvorio Davor Dretar Drele, koji se transformirao u Terezu Kesoviju.

Koliko se dobro Davor Dretar Drele snalazi u ulogama pjevačkih diva, govore ovotjedne ocjene na njegovu transformaciju u Terezu Kesoviju. Drelina izvedba pjesme 'Nono, dobri moj nono' oduševila je žiri. "Ja i dalje plješćem u sebi jer bi me to omelo kad bih davao komentare. Ovo je još jedan dokaz da ste u ženskim ulogama doma, i ostanite i dalje u tom spolu čak i kad dođete doma kod svoje supruge", rekao mu je duhovito Petreković. "Meni je fascinantno kako ti kao jedan korpulentan muškarac uspiješ biti tako graciozan. Ta poezija koja izvire iz svakog tvog pokreta, baš kao kod nje, zaista je bila predivna", nadovezala se Nives. Kedžo je istaknuo kako Drele postaje jedan od njegovih favorita, a Saša je nastup komentirao u Nivesinom stilu. "Ja sam se zaljubio. Možda si pjevao no no, ali si bio yes yes", zaključio je.

Amel Ćurić u ovoj je epizodi postao Sylvester, a otpjevao je pjesmu 'You make me feel'. "Moram ti pohvaliti ekspresiju lica, oči i falset. Maniri su ti možda trebali biti ženskastiji , malo si više trebao biti u pokretu", s dozom kritike rekao je Saša. "Otpjevano spektakularno! Ono što me je zasmetalo jest rad rukama. Ruke si malo prebacivao previše muški, samo to", dodao je Kedžo s kojim se složila i Nives rekavši kako mu je falilo ženske energije, a poručila mu je kako bi ga htjela vidjeti u nekom sitcomu. "Što se tiče pjevanja ja sam i dalje iznenađen i fasciniran, mislim da sam jako zadovoljan", za kraj je dodao Petreković.

Katarina Baban u ovom je izdanju nastupila kao Bruno Mars, a zajedno je s talentiranim dječakom Gabrijelom Rodićem otpjevala 'Lazy song'. "Skladni ste kao brat i sestra, Gabrijel je novo iznenađenje", kazao im je Petreković. "To je bilo toliko slatko. Gabrijel je frajer, način kako se drži, kako svira gitaru, prekrasno. Katarina, u tebe bi se mogla zaljubiti", nadovezala se Nives. "Tvoje koreografije su uvijek besprijekorne, nije bilo greške nijednom, dobra je zafrkancija, savršeno ste se uklopili", istaknuo je Saša. "Gabrijele, ti ćeš mi za par godina biti opasna konkurencija i bojim te se već sad. Katarina, falilo mi je samo da tu jednu stepenicu više odeš da mogu reći da je ovo bio vrhunac svemira", pohvalio ih je Kedžo.

