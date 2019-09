Za raspad njezinog života svi krive princa Charlesa, ali prema najnovijim informacijama, princeza Diana je navodno već od rane dobi patila od niza psihičkih problema.

Lady Di bila je uzor i nadahnuće mnogim ljudima diljem svijeta. Kraljevna, prelijepa žena, humanitarka i požrtvovna majka koja je svim ljudima pristupala s jednakom toplinom, Diana je bila miljenica javnosti, pa ne čudi što se o njezinom životu i dalje ispredaju legende.

Iako je uvijek djelovala sretno i nasmiješeno, njezino je psihičko stanje bilo daleko od idealnoga. Iza zatvorenih vrata i bez svjetala reflektora, Diana je bila potištena i depresivna žena koja je, prema najnovijem pisanju stranih tabloida, od rane dobi patila od niza psihičkih problema. Brak s princom Charlesom joj se raspao zbog njegove nevjere, no postavlja se pitanje je li Dianino psihičko stanje već od ranije bilo lošije.

Kada se ova slavna dama udala za princa britanske kraljevske obitelji svijet je ostao oduševljen vjenčanicom kao i svježinom njezine mladosti. Diana je jedva izašla iz tinejdžerskih godina u trenutku kada je postala supruga prijestolonasljednika britanske krune te je odmah osjetila ogroman teret na svojim plećima.

Osim toga, ona Charlesa nije dobro ni poznavala. Zajedno su sami bili tek nekoliko puta, a već nakon par izlasaka njezina joj je obitelj priopćila da je ugovoren brak s princom te da treba biti presretna zbog toga. Uostalom, koja mlada djevojka ne mašta da se uda za princa iz bajke?

Samo što Charles za Dianu to definitivno nije bio.

Kraljevski život odmah je počeo gušiti novopečenu princezu, a ona je kasnije priznala kako je zbog svega imala panične napadaje.

"Nisam imala trenutka mira. Tabloidi su me razvlačili i pisali grozne stvari o meni, zapitkivali jako osobna pitanja, a ja sam samo šetala s jednog svečanog prijema na drugi. Nisam bila dovoljno zrela za takav pritisak javnosti niti za očekivanja nove obitelji u koju sam ušla", rekla je Diana.

Njezine muke s vremenom samo su narasle, a afera njezinog muža nije pomogla Diani da se osjeća bolje. Uz to, težak život ove princeze nije započeo udajom, već je po zlu krenulo već u djetinjstvu.

Naime, roditelji su joj se razveli kada je imala tek 7 godina i navodno je to jako teško prihvatila. Uz to što se osjećala zaboravljenom i nezaštićenom jer su joj roditelji bili orijentirani sami na sebe, Diana je cijeli život patila od iznimno niskog samopouzdanja i depresije koja se prvi puta javila u tinejdžerskim godinama. Kako je stalno bila pod povećalom javnosti, Diana je svoje psihičke probleme skrivala cijeli život - što ih je samo pogoršalo.

Zbog svega toga danas se povjesničari i stručnjaci za kraljevsku obitelj slažu u jednome - Diana nije bila prikladna mladenka za budućeg kralja. Njezina sudbina na toj poziciji bila je osuđena na propast i prije no što je izrekla sudbonosno da.

Život Diane bio je popraćen tugom, odbijanjem i velikim emocionalnim gubicima, a brak s princem Charlesom situaciju je učinio gorom, no čini se da nije glavni i jedini krivac za tužnu sudbinu Lady Di.

Her difficult childhood didn’t prepare her for her complicated marriage and life in the spotlight. No matter what, we will always love and miss Diana, and look back with great memories of all she did.