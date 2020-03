Alp Navruz ističe da nije ženskar, a do sada ga nije uspjela osvojiti nijedna žena, iako se mnoge trude.

Turski glumac Alp Navruz (30) stekao je svjetsku slavu i vojsku obožavateljica glavnom ulogom u seriji “Azra“, no još ga nijedna djevojka nije uspjela osvojiti.

Alp ima status jednog od najpoželjnijih neženja u Turskoj, a ističe kako mu smeta kad ga guraju u stereotipe i smatraju ženskarom. “Ne iskorištavam svoju slavu i nemam naviku flertovati s nepoznatim djevojkama“, ispričao je.

Glumac ima diplomu iz turskog jezika i uskoro će izdati knjigu poezije. “Pišem od 13. godine i to mi je ispušni ventil. Inspirira me općenito život i puno pesimističnih stvari“, istaknuo je.

Alp često objavljuje fotografije na Instagramu, na kojem ga prati više od dva milijuna obožavatelja, a među njima su pretežito žene. One komentiraju njegov dobar izgled i izjavljuju mu ljubav, no on ostaje hladan na to. Inače, glumac svoju odličnu formu i privlačnost može zahvaliti fitnesu, kickboxingu i plivanju.