Ryan Giggs posvađao se s djevojkom Kate Greville jer ga je optužila da ju vara s dvije žene, a sve je, naravno, završilo u medijima.

Bivši nogometaš i nogometni trener Ryan Giggs (46) godinama puni medijske stupce svojim turbulentnim ljubavnim životom, a čini se da se i dalje nije spreman skrasiti.

Naime, Giggs je uhićen u nedjelju zbog pod sumnjom da je napao svoju djevojku Kate Greville (36). Kako piše The Sun, nogometni trener gadno se posvađao s Kate nakon što je otkrila njegove poruke drugim ženama i posumnjala da ju vara.

Sumnjivi sadržaj pronašla je na tabletu koji je spojen s Ryanovim mobitelom, a ubrzo je pozvana policija jer je sukob postao nasilan. Turbulentnim događajima u Giggsovu domu u engleskom gradu u Worsleyju u nedjelju je svjedočila jedna žena. Policija je ozljede koje je Kate zadobila kategorizirala kao lakše.

Prema pisanju tabloida The Sun, velški izbornik negirao je optužbe za napad. "Kate se dugo suočavala s glasinama da ju Ryan vara. Već se ranije borila sa sumnjama i propitkivala treba li mu vjerovati i onda je pronašla poruke u kojima on flertuje s drugim ženama. Zna tko su one. Jedna radi u Londonu kao PR poznatom nogometašu, dok je druga model koji živi u Cheshieru. Obje su mlađe nego Giggs i vrlo glamurozne", ispričao je izvor blizak Kate za The Sun.

Inače, javnost vijest o novoj Ryanovoj nevjeri nije baš iznenadila javnost. Naime, on je svoju suprugu Stacey s kojom je bio u braku od 2007. do 2017. te imaju dvoje djece, varao osam godina s Natashom, suprugom svog brata Rhodrija.

U isto je vrijeme imao aferu s reality zvijezdom Imogen Thomas (37). Giggs je upoznao Kate dok je radila u odnosima s javnošću za jedan hotel. Svoju vezu otkrili su javnosti na odmoru u Italiji u kolovozu 2018., osam mjeseci nakon što je Ryanova brakorazvodna parnica konačno dovršena.