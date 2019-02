Pjevačica Pink svoju je zvijezdu proslavila u društvu najmilijih - supruga Careyja Harta te djece.

Slavna pjevačica Pink napokon je dobila zvijezdu na Šetalištu slavnih.

38-godišnja pjevačica, pravim imenom Alecia Beth Moore, svoju je zvijezdu proslavila u društvu najmilijih - supruga Careyja Harta te kćerkice Willow Sage i sina Jamesona Moona.

Posebno je emotivan bio Carey koji je pjevačici i svijetu poručio sljedeće: "Nitko ne zaslužuje više od moje supruge. Nitko ne radi napornije od nje. Ovo je žena koje sama zaradila svoj uspjeh neumornim radom posljednjih 20 godina. Ti si pozitivna osoba u koju se mladi mogu ugledati i zato sam ja tvoj najveći obožavatelj. Ponosan na tebe, jer si lijepa iznutra i izvana."

Iako je par danas sretniji nego ikad, u njihovom odnosu nije sve uvijek bilo med i mlijeko. Podsjetimo, par se upoznao davne 2001. godine na motociklističkim utrkama koje Carey vozi. Par je otad zajedno, a 2003. godine su kratko prekinuli. Ipak, već 2005. godine Pink je asistirala dečku na jednoj utrci, a tada je u jednom trenutku podigla ploču s natpisom "hoćeš li se udati za mene? Ozbiljna sam!"

Carey u početku nije spazio znak te je nastavio utrku, no kada je shvatio što se događa, prekinuo je utrku kako bi joj rekao da pristaje. Vjenčanje je održano na Kostarici početkom siječnja 2006. godine.

Ipak, 2008. godine pjevačica je potvrdila da su se razišli, no tada su krenuli na sastanke bračnom savjetniku kako bi pokušali spasiti brak i uspjeli su. Par je tako proveo odvojeno godinu dana, no shvatili su kako im je bolje kada su zajedno.

Nakon pomirenja obnovili su bračne zavjete. 2011. godine potvrdili su da očekuju prvo dijete, dok je sinčić stigao 2016. godine.

Carey se često pojavljuje i u njezinim spotovima, kao npr. za hitove "True Love", "Just Like Fire" i "Just Give Me A Reason", a unatoč nesuglasicama u prošlosti, par danas slovi za jedan od najstabilnijih.