Lana Gojak Bajt na Instagramu je čestitala Uskrs fotografijom na kojoj trči sa trudničkim trbuhom.

Glumica Lana Gojak Bajt (37) na Instagramu je objavila netipičnu uskršnju čestitku, a pokazala je i da blagdan provodi drugačije od većine ljudi.

"Daj ti meni trčanje uz more i ja sretna, lako ćemo za jaja i šunkicu!! Sretan Uskrs svima koji slave!", napisala je u opisu fotografije na kojoj trči, a uska sportska majica istaknula je njen trudnički trbuh. Uz fotku je i heštegovima otkrila da je u šestom mjesecu trudnoće, no čini se da je to ne sprječava u treniranju.

Lana je doznala da je trudna dva dana nakon svojeg rođendana, a sretnu vijest podijelila je na svojem Instagramu početkom ožujka.

"U sretnom iščekivanju najvažnije uloge života! Avantura počinje!" napisala je uz fotke na kojima je prvi put pokazala i trudnički trbuh, a za časopis Story tada je otkrila i da već zna spol bebe, ali i da će tu informaciju zadržati za sebe.

Inače, Lana je od kolovoza 2019. u braku s redateljem Sinišom Bajtom (45) s kojim očekuje prvo dijete.

Par je se upoznao slučajno dok se Siniša iseljavao, a glumica useljavala u podstanarski stan. Ipak, spojili su tek nekoliko godina kasnije nakon što su se sreli u jednom izlasku. Prvi spoj imali su 2017. na izložbi, a ostalo je povijest.

Svoju vezu okrunili su brakom u Trstu 2019.