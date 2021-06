Adriana Đurđević je na Instagramu objavila još jednu svoju fotografiju u badiću koji savršeno ističe trudnički trbuh.

Novopečena supruga našeg nogometnog reprezentativca Duje Ćaleta-Cara (24), Adriana Đurđević (29), trenutno uživa u rodnom Dubrovniku gdje, ako je suditi prema njezinom Instagramu, dane provodi na plaži.

Nedugo nakon što su u tajnosti izrekli sudbonosno "da", Duje je morao odjuriti na Europsko nogometno prvenstvo, pa je Adriana, koja je već u visokoj trudnoći, ostala uživati u tipičnim ljetnim radostima.

A dok odmara, redovito se javlja na svojem Instagramu gdje ne prestaje oduševljavati pratitelje svojim fotkama u badićima.

Sada se pohvalila još jednim jednodijelnim modelom koji je savršeno naglasio njezin trudnički trbuh, koji sada više ne može sakriti.

"Kako si mi samo lijepa", "Najljepša trudnica", "Prekrasna", redali su se komplimenti ispod fotke na kojoj u ružičastom kupaćem kostimu pozira na ležaljci.

Podsjetimo, Adriana i Duje vjenčali su se krajem svibnja na tajnoj ceremoniji u Dubrovniku. Zaručili su tri mjeseca ranije, i to nakon četiri godine veze, a zatim su objavili i da će postati roditelj. Adriana je sredinom travnja za časopis Story otkrila da se već nalazi u drugom tromjesečju trudnoće, a priznala je i kako ona i Duje već znaju spol bebe, no to je odlučila zadržati za sebe.

Lijepa Dubrovkinja je zbog nogometaša preselila iz rodnog grada u Marseille, gdje on igra za istoimeni nogometni klub, a već neko vrijeme nose titulu najljepšeg domaćeg para.