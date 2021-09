Troye Sivan je za ovogodišnju Met Galu odabrao haljinu, naravno da se o njegovom odabiru priča i koji dan kasnije.

Mladi pjevač Troye Sivan definitivno je bio jedan od najzapaženijih muškaraca koji su se pojavili na ovogodišnjoj Met Gali u New Yorku i to zahvaljujući haljini koju je odabrao za to najvažnije modno događanje u svijetu slavnih.

Naime, 26-godišnji Troye pojavio se u dugoj crnoj haljini s izrezima i dekolteom, a na nogama je nosio čizme s platformama. Svojom odvažnom kombinacijom pohvalio se i na profilu na Instagramu gdje je objavio kratki video.

Tema Met Gale ovog je puta bila "Umjetnost u New Yorku: Leksikon Mode", a na crvenom su se tepihu osim Troyea pojavili i Justin i Hailey Bieber, Lorde, Timothée Chalamet, Billie Eilish, Kim Kardashian, Megan Fox i mnogi drugi.

Troyeu je u New York doputovao iz rodne Australije kamo se vratio nakon pet godina usred pandemije koronavirusa, a prema pisanju slobodan je nešto više od godinu dana nakon što je u srpnju prošle godine prekinuo vezu s dečkom Jacobom Bixenmanom.