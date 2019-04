Samir Šećerkadić, Petar Mišo Mihočević, Petar Štefanić i Ivan Jozić na čelu s Deanom Sinovčićem dali svoje viđenje na temu suvremenog gentlemana

U jednom popularnom zagrebačkom baru održana još jedna sjajna tribina "Sve zbog jednog muškarca", na kojoj su gosti predavači, zajedno s nježnijim i jačim dijelom publike, probali dati odgovor na vječno pitanje gdje su i kakvi su moderni gentlemani današnjice? Jesu li su gentlemani izumrli s bržim načinom života ili su mu se jednostavno prilagodili?



Uz moderatora tribine novinara i filmskog kritičara Deana Sinovčića, poznati gosti kao što su novinar i voditelj Petar Štefanić, nagrađivani književnik Ivan Jozić, televizijski voditelj i produkt dizajner Samir Šećerkadić te najpoznatiji menadžer za kulturu Petar Mišo Mihočević raspravljali su i odgovarali na brojna pitanja o današnjim gentlemanima, pravilima i manirima za koje smatraju da krase istinskog gentlemana.

Opisujući svakodnevne situacije u privatnom i poslovnom životu došli su do raznih zaključaka o razlici 'starijih škola' i današnjih gentlemana. Moderni gentlemani nisu izumrla vrsta već se, kao i u svemu, vremena mijenjanju, pa su se i maniri prilagodili emancipiranim i jakim ženama koje danas znaju da mogu sve same, no istovremeno priznaju da je jedna od najzamjetnijih i ljepših vrlina na prvom spoju ili pak poslovnom sastanku kada im se otvore vrata, pomogne nositi teža vrećica ili pak zagrne kaput.

Da sve dolazi iz kućnog odgoja te da roditelji trebaju utisnuti takve manire na svoju djecu kao dio svakodnevnog odgoja složila se i mnogobrojna publika. Odgovori na pitanje zašto se ponekad čini kao da su četiri čarobne riječi 'Hvala, Molim, Oprosti i Izvoli' izašle iz vokabulara mlađih generacija te zašto se pristojnost i džentlemanstvo u današnje vrijeme pogrešno zamjenjuje za flertanje bili su različiti i jako zanimljiviji, otvorivši tako mjesto za iduću tribinu, koja se uskoro očekuje.



Inspirativna i duhovita stajališta naših poznatih gentlemana poslužila su kao odličan uvod u ono što nas čeka za nekoliko mjeseci.

Naime, od 5. rujna do 8. rujna u Zagrebu, na prostoru Gliptoteke, premijerno će biti održan Gentleman's Fair Zagreb - unique boutique sajam “svijeta” modernog muškarca koji čuva sve vrednote i definicije gentlemana, ali koji u moderno doba pokušava moralne vrednote proširiti i na neke vlastite užitke, s različitim životnim područjima u fokusu; Lifestyle & Fashion, Sport & Wellness, Man’s gadgets, Outdoor & Adventure, Art is passion, Auto – Moto, Gourmet Gentleman’s Club.