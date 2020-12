Uoči velikog finala showa "Farma More i Maslina" izdvojili smo nekoliko trenutaka po kojima ćemo pamtiti natjecatelje ovogodišnje farmere.

Show "Farma More i Maslina" bliži se svom kraju, veliko finale bit će održano 30. prosinca, kada ćemo otkriti pobjednika koji će svojoj kući otići bogatiji za pola milijuna kuna.

Do finalnog tjedna svojim su vještinama, trudom i radom uspjeli doći Tomislav Pavlović, Prince Wale Soniyiki, Dora Adanić, Katarina Vukadin te Saša Štefić, dok ćemo u samom finalu gledati samo troje natjecatelja.

Njihov boravak na Farmi obilježile su zgode i trenuci koje će vjerojatno pamtiti do kraja života. Bilo je tu svega, od Tomislavovih suza zbog poruke koju mu je poslala njegova obitelj koja mu je bila glavna motivacija da dođe do samog kraja, kao i prijatelji oni vani, ali i one koje je upoznao u showu.

"Najviše sam se povezao sa Sašom, ali ne zaostaje ni Kača. I Prince je tu negdje. Pa opet Maja, Stipe, Adri, Silvek, Andrija, Jure... A tek iza kamere" rekao je kroz smijeh, no priznao je i da bi kao pobjednika najviše volio vidjeti Sašu.

A plakala je i Dora Adanić, čije su suze ugodno iznenadile i samog Tomislava jer mu nije odavala dojam osobe kojoj se lako prepustiti emocijama. No jedan od najemotivnijih i najromantičnijih trenutaka bio je zasigurno onaj u kojem je Dora dobila od Josipa ljubavno pismo u kojem joj je napisao da mu se sviđa.

Njihovu simpatičnom sustanaru Princeu Waleu Soniyikiju sigurno se nije svidio dan kada je završio u rukama hitne medicinske službe nakon što su ga napale ose na čiji je ubod alergičan, pa je to moglo završiti kobno za njega. A kobno je za njega mogao završiti i ostanak u rodnoj mu Nigeriji, u kojoj je prošao pravi pakao.

"Ja sam prošao pakao u životu. Hodao sam po cijevi u moru, 230 metara duboko, da bih mogao preživjeti. Mene više nije strah. Ali da povrijedim nekoga drugoga, to me plaši", rekao je Prince, kojemu je ovo razdoblje posebno teško jer se prisjeća napada u kojemu je izgubio dva brata.

U njihovoj zajednici u Nigeriji, kako kaže Prince, nije važno jesi li na misi ili u vlastitom krevetu, nikada nisi siguran od opasnosti.

"Ima jedan moment u mom životu kada sam izgubio dva brata. Oni su bili blizanci, rođeni istog dana“, rekao je prisjećajući se napada, pa nastavio: "Išli smo na misu navečer. Napadači su bili ispred mene, nekih 50 metara. Dolazili su motorom i kombijem s oružjem. Okružili su čak i djecu na ulici, moju krv, moju braću. To ne mogu zaboraviti."

Iako je, kaže, prihvatio da tako mora biti i da se to dogodilo, Prince se i tijekom boravka na farmi prisjeća tragičnog gubitka koji mu je obilježio život.

Ovogodišnji show obilježila je i još jedna ljubavna priča, i to ona Maje Bajamić i Silvija Krstanovića. Naime, upravo je Silvio bio taj koji je na Farmi napisao ljubavno pismo i priznao svoje osjećaje iznenađenoj Maji, kojoj je to laskalo i bilo joj je simpatično, a oni su na kraju svega ipak ostali samo dobri prijatelji.

Dobre prijatelje na Farmi su stekle i Ena Friedrich, koja je show napustila među prvima nakon što je sve iznenadila viješću o trudnoći, kao i atraktivna Kristina Mandarina, kojoj je najviše nedostajao dečko i imala je osjećaj da se nije uklopila. Nakon drugog ulaska sve je šokirala novim izgledom jer se podvrgnula nekoliko estetskih korekcija na licu, što pred drugima nije skrivala.

Show ''Farma More i Maslina'' ne propustite večeras na Novoj TV, a sve novosti potražite na službenoj web-stranici Farme!