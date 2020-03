Ističe da baš sada, kad je stres na vrhuncu, trebamo se grčevitije primiti zdravih navika i ne posustati jer su ovo situacije u kojima imamo tendenciju - popustiti.

Još neki dan, živjeli smo normalno. Danas, ostajući doma – spašavamo svijet. Navlačimo maske i rukavice pri izlasku iz svojih domova, ne rukujemo se, ne grlimo, ne ljubimo.

Potres koji se dogodio u Zagrebu i okolici, dodatno je pogoršao ionako neizvjesnu situaciju i okrenuo nam život naglavačke. Činjenica je da nikome nije lako jer je svatko i prije imao svoju zbirku (nevidljivih) problema u koju je ova bolest u obliku virusa, također nevidljivo ušetala.

Ono što je najveća utjeha – u ovome smo svi skupa. Moramo biti spremni pomoći, koliko god je situacija stresna i ono bitno, ne zaboraviti na sebe i svoje tijelo. Koliko god zvučalo „ružno“, istinito je – sad imaš vremena!

Ovih dana se potvrđeno jede više i nezdravije. S obzirom na zabranu kretanja i naglasak na jačanje imuniteta, bitno je ostati fokusiran i odrediti neki cilj. Baš sada, kad je stres na vrhuncu, trebamo se grčevitije primiti zdravih navika i ne posustati jer su ovo situacije u kojima imamo tendenciju, popustiti.

Moramo se prilagoditi novonastaloj situaciji i iskoristiti ovo vrijeme kako bi se okrenuli sebi, svojoj obitelji, kuhanju zdravih obroka, konzumiranju voća i povrća, zapravo radeći sve za što inače, u normalnim okolnostima, uvijek nalazimo izgovor.

World Health Organisation preporuča 30 minuta svakodnevnog vježbanja za odrasle, a sat vremena dnevno za djecu, upravo za vrijeme izolacije. Vježbanje popravlja raspoloženje, čuva mentalno zdravlje, smanjuje anksioznost i strahove. Od redovnog vježbanja, san postaje kvalitetniji, imunitet jača i biramo zdravije obroke.

Ono što je izvrstan način da sačuvate svoje zdravlje i dobar izgled ili da izgubite suvišne kilograme u ovom trenutku je online vježbanje, a definitivna kraljica vježbanja, poznata hrvatska trenerica – Danijela Pupovac, poznatija pod nadimkom Fit Anansi, osmislila je programe za sve zainteresirane.

Osim što se bavi mršavljenjem, ona se bavi i uspješnom promjenom, a to je jedan od ključnih faktora za uspjeh. Svi smo svjesni i znamo što moramo raditi kako bi izgubili kilograme, ali kako to dosljedno raditi, to je pitanje na koje je bitno znati odgovor. Danijelino iskustvo i drugačiji pristup, odavno privlače mnogobrojne vježbače, koji na kraju svakog programa, ostaju ustrajni u zdravom življenju i zdravim navikama.

Aktualna ponuda u kojoj svatko može pronaći nešto za sebe:

1. BESPLATNI TRENINZI. U 17 sati svi zajedno vježbamo za mentalno zdravlje. Ovi treninzi su besplatni sve dok traje ova korona-situacija. Gužva je, živo je, potičemo vježbanje s ukućanima i ostajanje zdravog duha i zdrave glave. Prijavi se na mail info@fitanansi.com i pojavi se na treningu svaki dan u 17 sati.

2. SAMOSTALNI FAT KILLER. Online program koji uključuje video treninge, promjenu prehrane, priručnik s uputama za samostalno korištenje, dnevnike prehrane i treninga s podsjetnicima za samostalno praćenje. Napravljen je za ljude koji imaju misiju, volju i disciplinu sve izgurati sami. Smršavit ćete, dobro se osjećati i biti fizički i mentalno čvrsti. Ako imate imalo discipline, ovo je projekt za vas. 6 tjedana, 480 kuna.

3. PROMIJENI SE - Vođeni Fat Killer online. To je kruna online ponude. Uz sve iz samostalnog programa, Promijeni se uključuje još i svakodnevnu provjeru tvog dnevnika treninga i dnevnika prehrane, tjedne radionice preko Zoom aplikacije, svakodnevnu provjeru tjednih zadataka s radionice, svakodnevnu podršku preko male Slack grupe.

Promijeni se je program za one koji silno žele smršaviti, trenirati i jesti zdravo, ali nakon par tjedana to - zaborave. One koji svako malo odluče da će uspjeti ali se izgube. Za one kojima treba netko da ih ipak vodi, podržava, usmjerava, motivira i kontrolira. U Promijeni se programu odgovaraš nekome.

Promijeni svijet

Promijeni se program je i snižen sa 1450 kuna na 950 kuna, za 9 tjedana potpunog programa jer je jasno da je ovo vrijeme izazovno za sve i mnogima trenutno financije ne dozvoljavaju velika ulaganja. Nova cijena programa vama će biti prihvatljivija i omogućit će vam sudjelovanje u vrhunskom programu uz nižu cijenu, a Fit Anansi timu će omogućiti da ostane u istom sastavu.

U ovom timu nema otkaza. Odlučili su se boriti. Ili će se izboriti do kraja ili svi skupa izginuti. Ako se desi ovo drugo, a nadamo se da neće, besplatni treninzi u 17h će se i tada nastaviti.

Iskoristi dan, mjesec, dva mjeseca

Odaberimo svi borbu umjesto bijega. Svatko može odustati, za to ne treba ni hrabrosti ni umijeća. Ali oni koji unatoč svemu odluče biti hrabri, bar će biti mentalno zauzeti i imaju se čemu nadati.

Digni se s kauča, ali ostani kod kuće jer borimo se svi.

Pitaj se, za što je ovo dobro? Kako bi ovo moglo biti najbolje. Pusti brige i usudi se. Život je beskrajno interesantan, dragocjen, lud, izazovan, neponovljiv, savršen. Prihvati život u svim njegovim bojama. Iz najgorih momenata izađu najbolje priče, koliko ti se ovo već puta desilo? Bilo je strašno pa je poslije ispalo savršeno.

Ovo još uvijek ima prostora da bude najbolje što nam se desilo.

A što ćeš ti s jedinim životom koji imaš?

