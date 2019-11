Sara Saršon nastupala je u Supertalentu i 2018. godine, a tada joj žiri nije bio naklonjen.

Prošle sezone trbušna plesačica Sara Saršon uzburkala je duhove u žiriju Supertalenta, a ove se vratila spremna dokazati im da nisu bili u pravu.

Sara je magistra engleskog jezika i pedagogije, a 10 godina vodi razne plesne satove, od kojih posljednjih sedam godina vodi satove trbušnog plesa. Usavršava se u najprestižnijoj školi trbušnoga plesa na svijetu, Salimpour školi, koja ima dva najcjenjenija i najtemeljitija kurikuluma za trbušni ples, formate Suhaila Salimpour i Jamila Salimpour.

Početkom travnja ove godine bila je dio europske turneje koja obuhvaća Stockholm, London i Brussel. To joj je već druga turneja s grupom te ističe kako joj je bila iznimna čast biti u svjetskoj postavi kao jedina trbušna plesačica iz Hrvatske.

"Trbušni ples u svijetu je cijenjen, dok su kod nas ljudi još zatvoreni i imaju određene stereotipe o plesu. Ljudi ovaj ples smatraju jednostavnim te ga ne cijene. Potrebno je podignuti ljestvicu ovoga plesa da on postane jednako cijenjen kao i ostale plesne umjetnosti", istaknula je.

"Puno ulažem u svoje plesno obrazovanje i cijenim svoj rad", otkrila je vatrena plesačica, koja ipak nije impresionirala žiri 2018. godine. "Meni najviše smeta osjećaj tvoje frustracije koji ide van", tada joj je poručila Martina, koja joj je uz Janka rekla "ne".

33-godišnja Riječanka Sara ništa im nije zamjerila, no ističe kako bi voljela da su ljudi upućeniji u ono što komentiraju. "Mislim da je moj nastup bio dovoljno dobar za prolaz", zaključila je i ovaj put probala opet, a reakcije su bile nešto drugačije.

"Bio sam na rubu prošle godine, ovaj nastup mi je bio puno bolji. Vidi se da si uživala", bio je Jankov komentar, no Martinu ponovno nije pridobila. "Ti određenu vještinu imaš i to si večeras pokazala. A ono što si također pokazala je jedan tipičan primjer zapravo kad je netko na pozornici i uživa i super mu je, ali ne prebaci to do svakog u publici. Ti ćeš sigurna sam imati svoju publiku, ja tvoja publika nit' sam bila nit' ću biti", poručila joj je.

"Meni si prošle godine bila sto puta bolja nego ove. Plesati znaš, to je neupitno, samo je falilo elemenata za show. Žao mi je", bio je Majin komentar i to su bila dva da i dva ne za plesačicu. Ipak, Maja je naknadno promijenila mišljenje.

"Mislim da bez obzira na to što je meni nedostajalo da porušimo pola studija, ja mislim da ne bi bilo fer da ti ja dam ne. Ja svoju odluku mijenjam iz ne u da", zaključila je, pa će u polufinalu showa gledati i Riječanku oko koje žiri lomi koplja.

