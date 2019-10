Travisa Scotta već neko vrijeme povezuju s Instagram zvijezdom Rojean Kar, koja je navodno glavni krivac za njegov prekid s Kylie Jenner.

Američka Instagram zvijezda imena Rojean Kar, poznatija pod nadimkom YungSweetRo, koju zapravo već godinama povezuju s reperom Travisom Scottom, mogla bi biti glavni krivac za prekid njega i slavne milijarderke i reality zvijezde Kylie Jenner, piše Daily Mail.

Šuškanja o njih dvoje kruže već duže vrijeme s obzirom na to da su poprilično bliski, a Rojean je bila i jedna od gošća Travisova rođendana, koji je organizirala sama Kylie.

Njihov prekid nakon dvogodišnje veze i nakon rođenja kćerkice Stormi šokirao je njihove obožavatelje. Travis je, prema pisanju stranih medija, otkrio kako se razlog njihova prekida krije u razdvajanju njihovih mišljenja i želja, s obzirom na to da se on trenutačno želi posvetiti svoj glazbi, a Kylie je željela da prošire obitelj, no čini se kako bi pravi razlog mogla biti Rojean.

Ona je u više navrata javno ismijavala Travisovu i Kylieinu vezu, branila njihovo prijateljstvo i bliskost, a često je i na društvenim mrežama otkrivala kako se nalazi na istim lokacijama na kojima se, slučajno, nalazio i slavni reper.

Mediji su zatražili njezin komentar, a ona se na to oglasila gdje drugdje nego na svom profilu na Instagramu.

"Niti jedna od tih glasina nije točna, internet kreira i stvaru lažnu priču. Molim da prestanete širiti laži i ostavite nas na miru jer to utječe na naše živote. Hvala", napisala je Rojean u objavi.

Kylie i Travis upoznali su se u travnju 2017., a već u veljači 2018. na svijet je došla njihova djevojčica Stormi. Nakon rođenja kćeri, Travis se počeo pojavljivati na ekskluzivnim događanjima zajedno s klanom Kardashian-Jenner i sve se dugo vremena činilo idiličnim. Navodno su se već neko vrijeme svađali, a posljednjih mjesec dana počeli su se pojavljivati medijski napisi o tome kako je njihov odnos na hlađenju. Ovih dana ta je vijest finalno potvrđena, no uzrok niti jedna strana zasad ne želi otkriti ni službeno potvrditi.