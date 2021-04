Travis Barker ljubi reality zvijezdu Kourtney Kardashian čije fotografije odjednom sve češće dijeli na svom Instagram profilu i ne skriva koliko ju voli.

Glazbenik Travis Barker (45) zajedničke fotografije s Kourtney Karashian je počeo dijeliti tek za njezin 42. rođendan, a čini se da sada ne može stati sa svojim iskazima ljubavi prema njoj.

"Bilo gdje s tobom", istaknuo je Travis i podijelio niz slika na Instagramu. Ipak, isticale su se one na kojima je Kourtneyina stražnjica u prvom planu u donjem dijelu bikinija, odnosno minijaturnim tangicama boje kože.

Čini se kako je Barkeru to omiljeni dio njegove djevojke s kojom je snimio niz fotografija s njihovog izleta. Kourtney je komentirala njegovu objavu, a i mnoštvo pratitelja kojima je ipak jedan video bio zanimljiviji od bujne pozadine u tangicama.

"Svugdje", napisala je Kardashianka.

"Treći dio objave: Nema ništa strašnije", "Video me ošamutio", "Taj most? Ne", "Visine. Bravo, Trav", "Uživajte", "K vragu. Taj most je bilo teško gledati", komentirali su snimku na kojoj Barker i Kardashianka hodaju po mostu i vidljivo je koliko su visoko iznad tla.

Ipak, drugi su se usredotočili na par. "Sretna je", "Najbolji slavni par nakon dugo vremena", "Ne mogu se nositi s time koliko ste seksi skupa", "Scott tko?", "Nadam se da ne tebe neće prijeći prokletstvo Kardashiana jer ti to ne treba", "Može se vidjeti da su zaljubljeni", "Oženi ju već jednom", komentirali su Travisovi pratitelji.

Inače, Barker je izazvao osude javnosti nakon što u objavi za Kourtneyin 42. rođendan stavio i snimku na kojoj mu siše palac i većina ljudi je komentirala da to nije primjereno.

Prije nego što su prohodali, Kardashianka i Travis godinama su živjeli u istoj zatvorenoj zajednici u kalifornijskom Calabasasu i kretali se u istim krugovima te su postali jako bliski. O njihovoj vezi pisalo se već i 2018. godine kada su snimljeni kako zajedno napuštaju veganski restoran u Los Angelesu, no tada su tvrdili da su samo prijatelji, a nakon toga ih se često moglo vidjeti skupa.

Barker iza sebe ima dva propala braka, s Melissom Kennedy te Shannom Moakler, s kojom ima i dvoje djece, 15-godišnju Alabamu Luellu i 17-godišnjeg Landona Ashera. Kourtney je majka troje djece, šestogodišnjeg Reigna Astona, osmogodišnje Penelope i 11-godišnjeg Masona Dasha, a svima je otac Scott Disick (37), s kojim je bila u dugogodišnjoj burnoj vezi.