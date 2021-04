Travis Barker čestitao je svojoj djevojci Kourtney Kardashian 42. rođendan koji je proslavila u nedjelju, a uz romantične fotografije je ubacio i jedan sporni video.

Glazbenik Travis Barker (45) potrudio se s objavom svojoj djevojci Kourtney Kardashian za 42. rođendan i podijelio na Instagramu njihove intimne fotografije, ali i video koji je mnogima bio previše.

"Je*eno te volim. Ti si blagoslov za ovaj svijet. Sretan rođendan", napisao je Travis koji ranije nije objavljivao njihove zajedničke slike. Na nekim fotografijama se par ljubi, na jednoj su u prvom planu Kourtneyine noge, na jednoj se drže za ruke, ali snimka njih dvoje je možda ostavila najveći dojam.

Naime, na njoj reality zvijezda Barkeru siše palac na ruci i nakon toga se smije. "Ubit će te zbog toga videa", napisala mu je jedna pratiteljica. Na to su se nadovezali drugi. "Prilično sam sigurna da ju je prvo pitao", "Ona je Kardashianka. Sjećate se kako joj je sestra Kim postala slavna?", "To je samo palac", "Ne znam što je to zadnje bilo", "Ovo je Instagram, prijatelju, ne pornostranica", "Nisam očekivala ovakvu snimku", napisali su pratitelji.

Među prvima je Travisovu objavu komentirala Kourtneyina mlađa sestra Khloe Kardashian. "Vojvoda i vojvotkinja. Vibre Bridgertona", napisala je pritom misleći na jako popularnu seriju.

Barker je objavio i Instagram story na kojem je u prvom planu stražnjica reality zvijezde u badiću i njegova ruka.

Prve glasine o vezi Kourtney i Travisa pojavile su se u ožujku 2019., ali on ih je tada negirao.