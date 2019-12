Transform Crew u showu Supertalent prvi su put nastupili 2016. godine, kada smo ih također gledali u samom finalu.

Plesna skupina Transform Crew ispisala je povijest hrvatske inačice showa "Supertalent", i to osvojivši čak dva zlatna gumba i dva finala.

Prvi put im je to pošlo za rukom prije tri godine, a ove su godine priznali da nešto slično nisu očekivali.

"Stvarno je bio dobar osjećaj, pogotovo kad znaš da si to napravio drugi put. Nama to nije mala stvar i jako smo na to ponosni, ali da, bilo je veliko iznenađenje", priznala je Ivana Rončević iz Transform Crewa za IN magazin.

Zlatni gumb dodijelila im je Maja Šuput, koja je nakon njihova nastupa u polufinalnoj emisiji bila i više nego ponosna.

"Ja sam toliko ponosna, sretna, sad sam tako gladna od nervoze! Toliko je bilo suludo dobro, presavršeno!'' rekla im je Maja.

Za finalnu emisiju stigli su pripremljeniji no ikad, a tema je bila "Fantom u operi". "Kako sam ja ponosna! Kad god pobjedi velika grupa kao vi, jave se neki forumaši koji govore da vas je puno pa ste prošli. Nikada nemojte to misliti, Ako pobijedite, to je zato što ste najbolji i nemoj da vam itko kaže drugačije", poručila im je Maja.

"Vi ste epidemija dobrote, a ne bolesno dobri", poručio je kratko Bilman, dok je Janko ostao bez teksta. "Svaki put kad vi dođete, ja ostanem bez teksta", zaključio je.

